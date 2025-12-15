Noleggiava natanti senza licenza: sanzioni per oltre 300mila euro

83 violazioni contestate

La Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Marina di Ravenna, inquadrata nel Reparto Operativo Aeronavale di Rimini, ha sanzionato per oltre 300 mila euro il presidente di un’associazione sportiva dilettantistica del Ravennate, che esercitava il noleggio di natanti senza le necessarie autorizzazioni.

Come riporta l'Ansa, le indagini, parte di un piano mirato a contrastare l’impiego commerciale non autorizzato di unità da diporto, hanno evidenziato un’attività organizzata e continuativa, gestita sia personalmente sia tramite due società riconducibili all’uomo. I servizi venivano inoltre promossi su siti web e portali specializzati nel settore del charter nautico. Complessivamente sono state contestate 83 violazioni amministrative.