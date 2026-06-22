Non solo allenamento: ecco come la nutrizione epigenetica trasforma la performance sportiva

L'analisi del dottor Valentini al convegno di RiminiWellness

Il dottor Samuele Valentini, nutrizionista professionista riminese e divulgatore scientifico, è stato tra i relatori del convegno "La Rivoluzione Epigenetica per lo Sport", svoltosi il 31 maggio 2026 presso la Sala Neri di RiminiWellness.



Durante il suo intervento, Valentini ha approfondito il tema della nutrizione di precisione applicata allo sport, illustrando come strumenti quali bioimpedenziometria, analisi del metabolismo basale, test del capello ed esami del sangue possano contribuire a personalizzare l'alimentazione dell'atleta, migliorandone recupero e performance.



L'incontro ha affrontato anche argomenti innovativi come la Sport-Omica, l'integrazione nutrizionale, i ritmi circadiani e l'influenza dei fattori ambientali sull'espressione genica. Numerosa la partecipazione del pubblico, che ha animato il dibattito con domande e interventi, confermando il crescente interesse verso un approccio sempre più scientifico e personalizzato alla nutrizione sportiva.



Nel video pubblicato sul canale YouTube del dottor Valentini, che conta oltre 11 mila iscritti, è possibile rivivere qualche momento della conferenza e scoprire alcune delle novità più interessanti presentate a RiminiWellness nel settore food e integrazione, tra cui prodotti a base di frutta secca 100%, bevande vegetali e creme di riso.



