Non solo piloti: a Misano il motorsport racconta le sue professioniste

A Misano World Circuit mancano solo i piloti in pista, attesi per oggi, per entrare nel vivo del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini. Quello che si correrà domenica sarà il trentatreesimo Gran Premio ospitato al “Marco Simoncelli”, una storia iniziata nel 1980 con la vittoria Kenny Roberts.

Il programma in pista si aprirà alle 9:00 con le prime prove libere della Moto3, seguite da Moto2 e MotoGP e dalle libere della Red Bull MotoGP Rookies Cup.

Nasce "TogetHer - women behind every race": il progetto che valorizza le professioniste del motorsport

Creare connessioni, ispirare le nuove generazioni e valorizzare le competenze femminili che ogni giorno contribuiscono al successo del motorsport. Nasce con questi obiettivi “TogetHER – Women behind every race”, il nuovo progetto promosso da Misano World Circuit Marco Simoncelli, in collaborazione con FIM Women’s Commission e FMI – Federazione Motociclistica Italiana.

La prima edizione si è svolta oggi a Misano World Circuit e ha visto la partecipazione di 26 studentesse provenienti da Italia, Polonia, Regno Unito, Romania e persino Singapore, selezionate tra le candidature arrivate nei mesi scorsi. Insieme a loro rappresentanti di Confindustria e numerose professioniste affermate nel settore. Un’esperienza pensata per mostrare ciò che accade oltre i riflettori della pista: la complessa macchina organizzativa, tecnica e manageriale che rende possibile ogni competizione, offrendo alle partecipanti occasioni concrete di orientamento e confronto.

La prima parte della giornata ha visto le testimonianze di Alessia Valducci (Vicepresidente Confindustria Romagna), Anna Carmassi (Presidente STEAMiamoci), Janika Judeika (Direttore FIM Women Commission), Giorgia Santini (Segretario Generale FMI), Cristina Toteri (saldatrice Aprilia Racing) e Marta Massera (Track Engine Coordinator Ducati).

È seguita un’esperienza immersiva nel paddock dove le ragazze hanno potuto incontrare alcune professioniste impegnate nei diversi ambiti, dalla telemetria alla logistica, dalla comunicazione alla direzione gara. A conclusione della giornata,un a visita alla Pit Lane e un momento di networking.

“TogetHER” nasce, inoltre, con una prospettiva di lungo periodo. La giornata di oggi, infatti, è il primo tassello di un progetto destinato a diventare un hub permanente di orientamento e formazione, attraverso attività nelle scuole e nelle università, webinar e talk online, masterclass e workshop dedicati alle competenze richieste dal motorsport contemporaneo.

«A volte, tutto ciò che serve per cambiare il futuro di una giovane donna è aprire una porta e permetterle di vedere cosa è possibile – le parole di Janika Judeika, Direttore FIM Women’s Commission-. Con TogetHER vogliamo che le giovani possano entrare nel paddock, incontrare le donne che già contribuiscono a plasmare il nostro settore e capire che c’è un posto anche per loro. La collaborazione tra FIM, FMI, Misano World Circuit, università e partner dell’istruzione crea un ponte tra formazione e realtà professionale. Per me TogetHER è molto più di una giornata: significa piantare un seme, creare connessioni e aprire nuove strade. E questo è solo l’inizio».

«Con TogetHER vogliamo compiere un ulteriore passo nella valorizzazione del talento femminile nel motociclismo, facendo conoscere alle giovani i ruoli professionali e le opportunità che questo settore offre – spiega Giorgia Santini, Segretario Generale FMI -. Il motociclismo ha bisogno di competenze e idee in continua evoluzione e solo lavorando insieme possiamo creare opportunità concrete e colmare il divario tra formazione e mondo professionale. Come FMI continueremo a investire nelle giovani generazioni, per un futuro del motociclismo sempre più inclusivo, competente e aperto ai talenti, indipendentemente dal genere».

«Teniamo particolarmente a questo progetto – aggiunge il Managing Director del Misano World Circuit, Andrea Albani – che si inserisce nell’ambito delle attività con cui ci impegniamo a promuovere cultura, formazione e nuove opportunità. Con TogetHER vogliamo portare alla luce le tante professionalità che contribuiscono a fare del motorsport un settore dinamico e in continua evoluzione. Proprio grazie al contributo delle tante professioniste, il Misano World Circuit è oggi un circuito di fama internazionale e grande parco del motorsport».

Presentato in circuito il libro che ripercorre i 60 anni della Federazione Sammarinese Motociclistica

Si intitola “Gli insuperabili” il volume, scritto dal giornalista Jeffrey Zani ed edito da AIEP Editore, presentato oggi a Misano World Circuit dalla Federazione Sammarinese Motociclistica. Un libro che racconta i 60 anni della Federazione del Titano, tra aneddoti, curiosità e la ricostruzione dei fatti dalla voce dei protagonisti. Una storia fatta da oltre 70 gare mondiali organizzate e atleti che hanno saputo raggiungere vette assolute come Manuel Poggiali, due volte campione del mondo, e Alex De Angelis che, dopo una lunga carriera da pilota, è ancora protagonista nelle vesti di team manager del team Pramac Racing in Moto2.

Grande affluenza per gli eventi di "The Riders'land experience"

Nonostante la pioggia caduta nel pomeriggio abbia causato qualche ritardo, una bella cornice di pubblico ha accolto ieri a Rimini i protagonisti dell’evento FIBA 3x3 MotoGP Showcase, organizzato da FIBA e MotoGP con il coinvolgimento di piloti, giocatori di basket 3x3, content creator e ospiti speciali, per una serata che ha saputo divertire e appassionare i presenti.

Da una parte, capitanati da Marco Bezzecchi, sono scesi sul campo da basket di Piazzale Kennedy Francesco Bagnaia, i content creator Luca Campolunghi e Ale Della Giusta insieme al giocatore di 3X3 Westher Molteni; dall’altra, guidati dalla ex cesista e influencer riminese Valentina Vignali, si sono schierati Franco Morbidelli, l’ex calciatore dell’Inter Estebian Cambiasso, il giocatore di 3X3 Giorgio Bonaventura e il dunker professionista Mattia Meneghini.

I componenti delle due squadre si sono sfidati a suon ti tiri liberi e di mini-duelli che alla fine hanno decretato vincitrice la formazione capitanata da Bezzecchi.

Il successo degli eventi del cartellone ‘The Riders’ Land Experience si è confermato anche in serata con l’omaggio ad Alex Zanardi, andato in scena in un Teatro Titano (San Marino) tutto esaurito. Sul palco, per l’evento "Oltre il Limite” ideato e organizzato dall’”avvocato volante” Diego Pensalfini e sostenuto con convinzione dalla Segreteria di Stato allo Sport, si sono incrociati ricordi d'infanzia, aneddoti di gara e testimonianze d'affetto autentico. Presente in platea la mamma di Alex, signora Anna. Sul palco invece la voce del figlio, Niccolò Zanardi, ha saputo tratteggiare un ritratto intimo del genitore, toccando le corde più profonde del pubblico. Sono seguiti i ricordi di Loris Capirossi e degli amici d'infanzia, l'analisi giornalistica di Guido Meda, che ha saputo contestualizzare l'impatto culturale delle imprese dell'atleta, davanti ad un parterre d'eccezione, arricchito dalla presenza di Lucio Cecchinello, Johann Zarco, Virginio Ferrari, Vinicio Salmi e Loris Reggiani.

Il picco emotivo della serata si è toccato con la proiezione della versione rivista del docu-film Voglio correre, opera riadattata per l'occasione dal Dottor Claudio Costa.

Oggi il programma di The Riders' Land experience prosegue con tanti appuntamenti

Il calendario ‘The Riders’ Land Experience’ prevede, per domani, eventi su tutto il territorio.

A San Marino, il Grand Hotel ospiterà dalle 15 alle 17.30 la Tavola Rotonda sullo Sport come volano di sviluppo dei Piccoli Stati d’Europa, promossa dalla Segreteria di Stato allo Sport.

A Coriano, alle 19, in via Patrignani nell’area Dainese è prevista l’accensione straordinaria della Fiamma del Sic, dedicata a Marco Simoncelli. La fiamma, parte dell’installazione artistica “Every Sunday” donata da Dainese, viene accesa eccezionalmente nella settimana del Gran Premio: la fiammata dura 58 secondi, come il numero che ha accompagnato la carriera di Simoncelli.

A Rimini, sul Lungomare Claudio Tintori, all’altezza della Ruota Panoramica dalle 19 la Red Bull Riders’ Night proporrà spettacoli di freestyle e le spettacolari esibizioni dello stuntman Aras, con due show previsti intorno alle 22 e alle 23. Il pubblico potrà inoltre vivere una vera area entertainment con mototrainer, arcade e altri giochi. Rimini sarà anche il punto di arrivo della parade KTM, con l’esposizione delle moto e lo stand dedicato al merchandising.

A Riccione Red Bull animerà il cuore di Viale Ceccarini con alcune attivazioni che racconteranno il binomio tra la casa austriaca e il mondo della MotoGP attraverso giochi arcade, una esposizione di showbike ufficiali dei team Motogp e alcuni simulatori sui quali il pubblico potrà sfidarsi.

A Cattolica si aprirà la due giorni della Cattolica Ride Week, evento organizzato da WRS in collaborazione con il Comune di Cattolica e Sky Sport che trasformerà il centro cittadino in un punto di riferimento per appassionati e famiglie, con un programma gratuito dedicato a motori, musica e intrattenimento. Tra gli appuntamenti figurano la scuola di minimoto per i più piccoli realizzata in collaborazione con la FMI, il Rider Talk con i piloti del Motomondiale intervistati da Rosario Triolo e Mattia Pasini (ore 19:30, via Fiume) e dalle 21:30 il Dj set di Marco Melandri.

A Misano Adriatico tornerà l’appuntamento DediKato, giunto alla ventesima edizione, che proporrà un ricco programma di esibizioni, spettacoli ed esposizioni tra il centro e l’Arena 58 a partire dalle 17:00. Sarà possibile ammirare 12 straordinarie auto da rally, pronte a regalare emozioni e spettacolo in pista all’Arena 58. Tra le vetture spicca una WRC ufficiale, che è stata pilotata da Juha Kankkunen, e a impreziosire ulteriormente la manifestazione ci sarà la presenza del pluricampione di rally Andrea Navarra.