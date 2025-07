"Notte dei talenti" a San Giovanni in Marignano rinviata per maltempo

L'evento si terrà il 2 agosto

A causa delle condizioni meteo avverse previste per questo fine settimana, Pro Loco San Giovanni in Marignano ha deciso di rinviare la Notte dei Talenti.



La Notte dei Talenti si terrà dunque sabato 2 agosto, con le stesse modalità, nello stesso luogo, Arena Spettacoli – Largo Fosso del Pallone.



La Notte dei Talenti fa parte della rassegna "Estate fuori dal comune", realizzata da Pro Loco con il patrocinio e contributo della Regione Emilia-Romagna e del Comune di San Giovanni in Marignano.