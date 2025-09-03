Notte di violenza a Rivazzurra di Rimini, rissa tra gruppi finisce nel sangue: due feriti, uno grave

L’allarme al 118 è scattato poco dopo le 2

Aggressione nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 settembre a Rivazzurra di Rimini. Due ragazzi, entrambi animatori stagionali impiegati in un albergo della zona, sono finiti in ospedale dopo essere stati colpiti con armi da taglio.

L’allarme al 118 è scattato poco dopo le 2, per un accoltellamento avvenuto in via Mantova angolo via Taranto. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’auto medica di Romagna Soccorso. Uno dei giovani ha riportato ferite gravi al collo, all’addome e a un braccio; le condizioni dei due feriti non sono ancora state rese note.

La dinamica resta da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di quattro sudamericani avrebbe avuto una discussione con alcuni ragazzi in un bar della zona. La lite, nata per futili motivi, sarebbe presto degenerata in una rissa con lanci di bottiglie, fino all’uso dei coltelli. Dopo l’aggressione, gli assalitori sarebbero fuggiti nelle vie limitrofe.

Sul caso indaga la polizia di Stato, intervenuta insieme ai carabinieri.