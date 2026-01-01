Centinaia di bagnanti sfidano il freddo: il Tuffo di Capodanno è un successo a Riccione

Tanto colore e dj set per il rito del bagno di inizio anno

Un sole splendente e un cielo terso hanno dato il benvenuto al nuovo anno a Riccione, facendo da cornice a uno degli appuntamenti più attesi e identitari della città: il tradizionale Tuffo di Capodanno. Alle 11:30 in punto, centinaia di coraggiosi hanno sfidato le temperature invernali pungenti dell'Adriatico, tuffandosi nelle acque gelide davanti a migliaia di spettatori che hanno affollato l'arenile di piazzale Roma.

L'edizione di quest'anno è stata caratterizzata da un'atmosfera particolarmente elettrizzante. Sin dalle 10:30, la spiaggia si è trasformata in un palcoscenico musicale grazie al dj set di Dj Symon e Dj Luchino. I dj ufficiali del format “Quelli della domenica pomeriggio” hanno scaldato il pubblico e i bagnanti con una selezione dei migliori successi dance degli anni Novanta e Duemila, trasformando l'attesa del tuffo in una vera festa collettiva.

Daniela Angelini ha sottolineato il valore simbolico della manifestazione: “Il Tuffo di Capodanno è molto più di una tradizione: è l’abbraccio coraggioso e festoso della nostra città al nuovo anno. Un abbraccio che da sempre coinvolge non solo i riccionesi ma tantissimi turisti. Vedere centinaia di persone riunite sul bagnasciuga di piazzale Roma, tra sorrisi e voglia di stare insieme nonostante il freddo, è l’immagine più bella di una Riccione viva, autentica e accogliente che guarda al futuro con energia e ottimismo”.

Un successo corale. Tra costumi pittoreschi, travestimenti e un grande spirito goliardico, i nuotatori sono stati accolti all'uscita dall'acqua da un caldo ristoro conviviale. L'evento, promosso dal Comune di Riccione insieme alla Polisportiva Riccione, si è confermato un successo grazie alla preziosa collaborazione di numerose realtà del territorio: la Capitaneria di Porto, la Cooperativa Bagnini Riccione, l’Associazione Identità di Spiaggia Riccione, la Croce Rossa Italiana di Riccione, l’Associazione della Protezione Civile Arcione, gli Amici della Boa Bianca e il Riccione Chapter Italy.