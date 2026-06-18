Notte Rosa a Rimini: tra visite guidate, mostre ed esperienze culturali diffuse

Dal 18 al 19 giugno tornano i Rimini City Tour, che accompagnano i visitatori tra i principali monumenti dall’età romana al Novecento, con visite in italiano, inglese e tedesco

La Notte Rosa a Rimini propone anche un viaggio tra storia, arte e cultura, con un’ampia offerta di visite guidate, mostre ed esperienze che permettono di scoprire la città da molteplici prospettive.



Un’opportunità per tutti è il Rimini City Tour – Le Meraviglie di Rimini (18-19 giugno), che accompagna i visitatori attraverso i luoghi simbolo della città, dall’epoca romana fino al Novecento e ogni giorno lo propone in una lingua diversa, in italiano il mercoledì, in tedesco il giovedì e in inglese il venerdì, con appuntamento all’ufficio informazioni (iat) del centro storico. Monumenti iconici come l’Arco di Augusto e il Ponte di Tiberio raccontano l’antica Ariminum, mentre il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo evocano il Rinascimento e la figura di Sigismondo Pandolfo Malatesta. Il percorso culmina nella Rimini più moderna, legata al cinema di Federico Fellini e al suggestivo Cinema Fulgor.



Accanto ai classici itinerari, il programma propone esperienze più particolari e immersive, come la visita guidata al Teatro Amintore Galli, a cura dei Musei Comunali (21 giugno), che permette di esplorare uno dei luoghi più rappresentativi della vita artistica riminese, sul filo del racconto della storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi, fino alla ricostruzione contemporanea.

In occasione della Notte Rosa, viene proposto il percorso dedicato al Barocco riminese, che evidenzia la ricchezza decorativa di chiese come quella dei Servi e La Crocina (19 giugno: 5 passi nell’Arte).

Non manca uno sguardo alla Rimini elegante e mondana con la visita “Rimini nella Belle Époque” (19 giugno), che ripercorre l’atmosfera raffinata dei primi del Novecento, tra ville storiche e il celebre Grand Hotel, a cura di Arte e Musei Italia. A questo appuntamento si aggiungono storie misteriose della città e l’Itinerario Esoterico (21 giugno), che rivela simboli nascosti e significati spirituali celati nei monumenti cittadini.



Il weekend è arricchito inoltre da diverse mostre d’arte.

Giovedì 18 giugno, al Palazzo del Fulgor, sede del Fellini Museum, inaugura Sensualità della Forma, a cura di Monica e Matteo Zauli. La mostra, che chiuderà il 23 agosto, espone sculture, litografie e acqueforti provenienti dal Museo Carlo Zauli di Faenza.

Al Museo della Città, la mostra “Del mare e d’altri sogni” propone invece le opere di Filippo Manfroni, incentrate su acqua, corpo umano e memoria; mentre all’Art Hotel Admiral, “Le Stanze dei Sogni” di Ilaria Rezzi offre un percorso tra immagini visionarie e atmosfere oniriche.

L’Archivio di Stato, sabato 20 giugno, effettuerà inoltre, un'apertura serale straordinaria dalle 18:15 alle 21:45 con ingresso libero, offrendo visite guidate (ore 18:30 e 20:30, su prenotazione) alla mostra documentaria dedicata all'80° anniversario della Repubblica Italiana e al percorso storico del territorio verso il voto del 1946.



Infine, per chi desidera esplorare il territorio circostante, è disponibile il servizio A SPASS, che collega la città all’entroterra romagnolo, permettendo di scoprire borghi, natura e tradizioni locali con escursioni organizzate in partenza dal litorale romagnolo.







Ecco le visite guidate in dettaglio:



giovedì 18 e venerdì 19 giugno 2026

Ufficio turistico Rimini centro storico (Luogo d'incontro), corso d'Augusto 152 – Rimini

Rimini City Tour - Le Meraviglie di Rimini

Visita guidata a cura di VisitRimini

Un tour alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città. "Le meraviglie di Rimini" è un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia. L'Arco di Augusto ed il Ponte di Tiberio raccontano di Ariminum, importante colonia latina e crocevia delle più grandi vie romane come la via Flaminia, la via Emilia e l'Aretina.

Il primo monumento del Rinascimento italiano il Tempio Malatestiano (esterno) è il protagonista di uno dei periodi storici più importanti della città e assieme al Castel Sismondo (esterno) racconta del grande condottiero Sigismondo Pandolfo Malatesta. Si prosegue tra le vie del centro storico sino a Piazza Cavour con la fontana della Pigna, già adulata da Leonardo da Vinci, la Vecchia Pescheria e il Teatro “A. Galli”.

Il viaggio prosegue sino al '900 con Federico Fellini e il Cinema Fulgor.

Le visite si svolgono:

in lingua italiana il mercoledì alle ore 21 fino al 24 giugno e dal 2 al 16 settembre.

In lingua tedesca tutti i giovedì alle ore 10.30 fino al 17 settembre.

In lingua inglese tutti i venerdì alle ore 10.30 fino al 18 settembre.

A pagamento. Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/316581-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini

venerdì 19 giugno 2026

Luogo di incontro: Davanti alla Chiesa dei Servi - Rimini centro storico

5 Passi nell'arte

Il Barocco a Rimini. La chiesa dei Servi e La Crocina

La passeggiata culturale parte dalla scenografica Chiesa dei Servi di Maria, chiesa barocca tra le più belle della città, connotata dalla mirabile decorazione plastica di Antonio Trentanove, artista riminese attivo nel Settecento a Rimini e a Faenza. La visita prosegue a La Crocina, una deliziosa chiesa barocca, ora sconsacrata, che verrà aperta per noi da Equilibrista.

A cura di Michela Cesarini, storica dell'arte e guida abilitata.

Per info e prenotazioni (obbilgatoria, entro le ore 12.00 del giorno della visita) scrivere una mail a [email protected] oppure telefonare al 333.7352877 (anche wathsapp).

Incontro alle ore 16.50; partenza alle ore 17.

venerdì 19 giugno 2026

piazzale Fellini, 3 (Luogo d'incontro) - Rimini Marina Centro

Rimini nella Belle Epoque

Visita guidata a cura di Arte e Musei Italia

Tra le luci del lungomare di Rimini si torna indietro di 100 anni per scoprire quando Rimini ha iniziato a guardare verso il suo mare e le sue spiagge, durante la Belle Epoque.

Il Grand Hotel, simbolo dello sfarzo delle serate lussuose delle famiglie ospiti della città nel primo Novecento. Si conoscerà l’Embassy, simbolo della Riviera e le Ville delle famiglie più ricche e in vista della città, come Villa Solinas appartenuta a coloro che hanno contribuito alla fondazione degli stabilimenti balneari. Infine Villa Adriatica in stile Liberty, che fu nido d’amore di Gabriele D’Annunzio ed Eleonora Duse, quando il poeta scrisse i celebri versi della tragedia dedicata a Francesca da Rimini.

Tra le luci della movida, si scoprirà dove tutto è cominciato.

Ore 20.30 A pagamento www.arteemusei.com/visita-guidata/rimini-nella-belle-epoque

domenica 21 giugno 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli. Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e lo splendido ridotto in un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi, delle vicende subite nel XX secolo e del dibattito che ha accompagnato la ricostruzione, nonché degli artisti e delle personalità che lo hanno frequentato nella Rimini di fine Ottocento e nella Belle Époque.

Ore 11. Le visite hanno una durata di 45 minuti circa. Per partecipare alle visite è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali: https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini o al numero di telefono 0541 793879.

domenica 21 giugno 2026

piazza Tre Martiri - Rimini centro storico

L'Itinerario Esoterico di Rimini

Visita guidata a cura di Arte e Musei Italia

Un tour tra simboli, codici nascosti e antiche dottrine spirituali, partendo dal Tempio Malatestiano e dall'orologio astronomico, per scoprire l'anima esoterica di Rimini.

Si parte dal Tempio Malatestiano, dove sarà svelato il significato celato nella misteriosa Cappella dei Pianeti, un vero e proprio trattato esoterico scolpito nella pietra. Si prosegue con l’orologio astronomico di Piazza Tre Martiri, antica macchina del tempo e del cosmo, per poi approfondire la presenza dei Cavalieri di Malta in città, protagonisti di trame medievali dense di potere e fede.

Ore 15. A pagamento. Info: www.arteemusei.com/visita-guidata/l-itinerario-esoterico-di-rimini

LE MOSTRE in corso

dal 18 giugno al 23 agosto 2026

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico

Carlo Zauli. Sensualità della forma

Mostra dedicata a Carlo Zauli, artista faentino tra i protagonisti dell'arte ceramica del Novecento.

L'esposizione presenta una ventina di sculture e una quindicina di opere grafiche tra acqueforti, litografie e serigrafie, offrendo un percorso significativo attraverso la ricerca artistica dell'autore. Le opere provengono dal Museo Carlo Zauli di Faenza.

Il dialogo tra Zauli e Fellini affonda le radici in un'affinità umana e poetica: entrambi romagnoli, entrambi legati a una dimensione immaginativa della realtà, condividono una visione in cui la forma è attraversata da tensioni vitali, emotive e sensuali. Le opere di Zauli risuonano così con l'universo visionario del regista di 8½: un mondo di metamorfosi, desiderio e immagini sospese tra sogno e materia.

Inaugurazione giovedì 18 giugno ore 18.30.

Orario: dalle 10 alle 19. Ingresso a pagamento. Info: www.fellinimuseum.it/zauli/

fino al 5 luglio 2026

Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Del mare e d’altri sogni

Mostra personale di Filippo Manfroni, artista riminese che attraverso la pittura esplora il corpo umano, l’acqua e la dimensione sospesa della memoria e della percezione.

Le opere di Manfroni nascono da una lunga esperienza nel campo dell’illustrazione e della comunicazione visiva, elementi che ancora oggi emergono nella forte capacità narrativa delle sue immagini.

La pittura si fa così racconto, frammento di un tempo sospeso, dialogo continuo tra figura e atmosfera. Molti dei suoi dipinti di grande formato, in particolare quelli dedicati al tema dell’acqua, fanno parte di collezioni private in Europa e nel resto del mondo; alcune opere sono presenti anche a Miami, in gallerie e spazi privati.

Corpi immersi nell’acqua, superfici attraversate dalla luce, anatomie che sembrano dissolversi nei riflessi liquidi: la mostra costruisce un percorso intimo e contemplativo in cui il gesto pittorico si fa spazio di silenzio, meraviglia e trasformazione.

La pittura di Manfroni è sempre stupore, apertura, fiducia nella bellezza, un invito ad abbandonarsi alla presenza luminosa delle cose.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10:00-13:00 e 16:00-19:00; lunedì non festivi chiuso

Ingresso libero. Info: www.museicomunalirimini.it/mostre/filippo-manfoni-mostra-del-mare-daltri-sogni

fino al 31 agosto 2026

Art Hotel Admiral, via Pascoli, 145 – Rimini

Ilaria Rezzi - Le Stanze dei Sogni

La Rosini Gutman Collection presenta la mostra personale di Ilaria Rezzi, un percorso artistico fatto di immagini visionarie, atmosfere pop e richiami al mondo dell’immaginazione.

Le opere, realizzate a olio su tela, costruiscono scenari sospesi tra sogno, memoria e fantasia, con personaggi e situazioni reinterpretati in chiave originale e surreale.

La mostra è visitabile tutti i giorni da giugno ad agosto. Info:348 3055725 – 348 3606308

sabato 20 giugno 2026

Rimini, Piazzetta San Bernardino, 1

Apertura straordinaria serale dell'Archivio di Stato

Mostra documentaria e visite guidate

In occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario della nascita della Repubblica italiana e dell’Assemblea Costituente, l’Archivio di Stato di Rimini effettua un’apertura serale straordinaria, offrendo al pubblico la possibilità di visitare la mostra documentaria dedicata a uno dei momenti fondanti della storia democratica del nostro Paese.

Attraverso documenti originali conservati dall’Istituto, il percorso espositivo racconta la rinascita democratica di una comunità profondamente segnata dagli eventi della guerra, ma capace di ritrovare la forza e la determinazione necessarie per costruire il proprio futuro. La mostra accompagna i visitatori lungo il complesso cammino che condusse al referendum istituzionale e all’elezione dell’Assemblea Costituente del 2 giugno 1946: dalla formazione delle liste elettorali maschili e femminili all’epurazione dei dirigenti compromessi con il regime fascista, dalle persistenti resistenze culturali nei confronti della partecipazione politica delle donne — alle quali veniva riconosciuto il diritto di voto, ma non ancora un ruolo nei seggi elettorali — fino al notevole sforzo organizzativo ed economico richiesto per allestire le sezioni di voto in una città ancora segnata dalle distruzioni del conflitto.

Il percorso culmina con il racconto dello storico appuntamento del 2 giugno 1946, quando la città di Rimini espresse una netta preferenza per la Repubblica con 30.273 voti su 38.656 voti validi, pari all’82,48% delle preferenze.

Sono inoltre previste visite per gruppi alle ore 18.30 e alle 20.30. E' consigliata la prenotazione alla mail di riferimento.

Orario apertura: dalle ore 18.15 alle ore 21.45 - Orario visite: 18.30 e 20.30

Ingresso libero. Info e prenotazioni: 0541 784474 [email protected]





Alla scoperta dell’entroterra a piedi e in bus