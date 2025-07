Notte Rosa, una 20enne denuncia: "Mi ha fatto avances, ho detto no e mi ha strappato la maglietta"

Sui fatti, avvenuti nella spiaggia libera di piazzale Boscovich, indaga la Polizia

La Procura di Rimini sta indagando su una tentata violenza sessuale che si è consumata a Rimini, nella notte tra sabato e domenica del weekend della Notte Rosa (21-22 giugno), sulla spiaggia libera di piazzale Boscovich. A denunciare i fatti è una ventenne, che secondo quanto riferisce Il Resto del Carlino, aveva conosciuto in zona porto, in quell'occasione, un ragazzo nordafricano. Lui le ha offerto da bere e da fumare, a quel punto si sarebbero appartati sulla spiaggia libera e in quel frangente sono avvenuti i fatti oggetto di indagine: il giovane sarebbe stato raggiunto da alcuni amici, per poi iniziare a fare avances sempre più esplicite, fino a strapparle la t-shirt, dopo il rifiuto di lei ad avere un rapporto sessuale. Dalle prime ricostruzioni, la 20enne ha reagito facendo allontanare il ragazzo e i suoi amici, per poi chiedere aiuto ad alcuni passanti, che hanno allertato la Polizia. Sul posto è intervenuto anche il padre della 20enne.