Novafeltria: 100 anni per Jolanda, la maestra della pasta fresca romagnola

Festeggiamenti con sindaco e assessora nella propria abitazione

L'Amministrazione Comunale festeggia il centesimo compleanno di Jolanda vedova Giordani. A sorpresa il sindaco Stefano Zanchini di Novafeltria e l'assessora Ilaria Sebastiani si sono recati a Torricella a casa della signora, per festeggiarne il compleanno il 2 luglio scorso, portandole uno splendido mazzo di fiori. Jolanda ha passato una vita a preparare con le sue mani la pasta fresca, testimoniando la sua passione per la tradizione romagnola. Ha lavorato per anni al ristorante in piazza a Novafeltria all'epoca "Da Checco", dando prova agli ospiti della sua dedizione per la cucina tradizionale. In seguito ha continuato a preparare per diversi anni tagliatelle e cappelletti, per amici e privati. In foto è presente ai festeggiamenti anche il pronipote Silvano Catalano, alias Silver Buicks.