Novafeltria, a Casa Monti un nuovo progetto per ragazzi con disabilità

Casa Monti diventa laboratorio di autonomia e integrazione

L’associazione Supernova, in collaborazione con Ausl e la Cooperativa Sociale Cad, nel contesto di co-progettazione di interventi educativi in favore di minori in ambito extra scolastico promosso dal Comune di Rimini, avvia presso “Casa Monti”, a Novafeltria, una nuova e significativa esperienza dedicata ai ragazzi con disabilità.

"Casa Monti diventa un luogo vivo, accogliente e generativo, in cui le educatrici organizzano attività, laboratori e giochi strutturati con l’obiettivo di rafforzare le autonomie personali, promuovere la socializzazione e favorire una reale inclusione sociale. Gli incontri rappresentano un’occasione preziosa di crescita, in cui ogni ragazzo può sperimentarsi, acquisire nuove competenze e costruire relazioni significative", spiegano dall'associazione Supernova.

"Il progetto - prosegue l'associazione - si estende oltre le mura della struttura: i gruppi si muovono nel territorio per conoscere le attività commerciali, entrare in relazione con le realtà locali e imparare a utilizzare i mezzi pubblici. Un percorso concreto di educazione all’autonomia che contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e a rendere i ragazzi protagonisti attivi della vita sociale".

Gli spazi di Casa Monti sono concessi in utilizzo dall’associazione Ettore e Tina Monti, che continua così a sostenere progetti ad alto valore sociale per la comunità. Questa iniziativa, peraltro, dà piena attuazione al desiderio originario di Tina Monti, che lasciò lo stabile a Don Armando Evangelisti, esprimendo la volontà che fosse destinato ad attività capaci di prossimità anche alle persone più fragili. "Oggi quel gesto si traduce in un progetto capace di coniugare memoria, responsabilità e futuro", rilevano dall'associazione.

L’inserimento dei gruppi della Cooperativa Sociale Cad all’interno di Casa Monti consente inoltre ai ragazzi di entrare in contatto con la ricca programmazione del centro gestito da Supernova, corsi di musica, laboratori, iniziative civiche e culturali, ampliando ulteriormente le opportunità di integrazione e interazione.

"Un lavoro di rete che rafforza la collaborazione tra realtà del territorio - dichiara Cristiano Varotti, Presidente di Supernova - e conferma come, attraverso sinergie solide e condivise, sia possibile costruire percorsi concreti di inclusione e valorizzazione delle fragilità, trasformandole in risorse per l’intera comunità".