Novafeltria celebra la Festa Europea della Musica: concerto della Banda dei Minatori di Perticara

L'evento si svolgerà domenica 21 giugno presso l'Oratorio di Santa Marina

In occasione della Festa Europea della Musica, il Comune di Novafeltria aderisce alla grande manifestazione internazionale che ogni anno, il 21 giugno, celebra il linguaggio universale della musica, capace di unire persone, culture e generazioni nel segno della condivisione e della pace. L'edizione 2026, intitolata "La voce dei luoghi", invita a riscoprire il legame profondo tra musica, territorio e comunità, valorizzando spazi ricchi di storia, memoria e identità.

Per questa speciale occasione, il Comune di Novafeltria propone domenica 21 giugno 2026 alle ore 21:00 un appuntamento musicale che si svolgerà nella suggestiva cornice dell'Oratorio di Santa Marina. Protagonista della serata sarà la Banda Minatori di Perticara, storica formazione musicale profondamente legata alla tradizione e alla cultura del territorio, che offrirà al pubblico un concerto pensato per celebrare la Festa della Musica attraverso un repertorio coinvolgente e adatto a tutte le età.

La Festa della Musica nasce il 21 giugno 1982 su iniziativa del Ministero della Cultura francese e, nel corso degli anni, è diventata un appuntamento internazionale celebrato in numerosi Paesi del mondo. Ogni edizione trasforma piazze, strade, chiese, cortili e spazi pubblici in palcoscenici aperti, rendendo la musica accessibile a tutti. L'ingresso è libero e gratuito, senza necessità di prenotazione.