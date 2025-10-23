Novafeltria: assolta la moglie accusata di aver investito il marito, “Il fatto non sussiste”

Le testimonianze del marito, della madre e del consulente medico-legale non sono risultate credibili

Una 46enne di Novafeltria è stata assolta con formula piena dall’accusa di aver investito il marito con l’auto durante la loro turbolenta separazione. Lo riporta il Corriere Romagna. L’uomo l’aveva denunciata sostenendo inizialmente che si trattasse di un gesto volontario, poi di un incidente, ma il giudice ha stabilito che l’investimento non è mai avvenuto e che non esistevano prove di alcuna lesione.

Le testimonianze del marito, della madre e del consulente medico-legale non sono risultate credibili, mentre la difesa – rappresentata dall’avvocato Marco Lunedei del Foro di Rimini – ha evidenziato numerose contraddizioni e l’assenza di riscontri oggettivi o compatibili con la dinamica descritta.

Il tribunale ha inoltre ritenuto che la denuncia potesse essere stata presentata per ritorsione, con l’obiettivo di “pareggiare” la situazione giudiziaria dopo che la donna aveva a sua volta denunciato l’ex coniuge per episodi di vessazioni e violenze domestiche.