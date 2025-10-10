Novafeltria celebra l’autunno con la Festa della vendemmia

Sabato 11 e domenica 12 ottobre due giorni di tradizioni contadine, pigiatura dell’uva, laboratori, musica e degustazioni di vini locali

In Alta Valmarecchia l’autunno è il tradizionale periodo delle grandi fiere e delle sagre. Anche Novafeltria partecipa all’offerta, allestendo un grande evento eno-gastronomico: la “Festa della vendemmia e dei frutti d’autunno”, giunta alla 7ª edizione, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre. Una festa che vanta solide radici nella tradizione e si propone come suggestiva proposta per il futuro.

Negli anni ‘30, era tradizione “invadere” di carri adornati di fiori, trainati da buoi o muli, arrivavano la centralissima piazza Vittorio Emanuele: l’uva veniva versata nei tini e così si compiva il rito della pigiatura, con ragazze e bambini come protagonisti. Il rito sarà ripetuto davanti al municipio, domenica 12 ottobre, a partire dalle 15.



“La Festa è stata voluta fortemente dall’Amministrazione Comunale perché riprendere le tradizioni contadine paesane e ciclo delle stagioni, come è accaduto per la Sagra del Cascione. - racconta il sindaco Stefano Zanchini - Vogliamo infatti riprendere le nostre tradizioni, il nostro sentirci una comunità unita, ed è importante trasmettere queste tradizioni alle nuove generazioni. Per questo due settimane fa sono stati coinvolti i bambini delle scuole per raccogliere l’uva in vigna. E domenica, oltre ai laboratori a tema, i bambini faranno la pigiatura con i piedi, proprio come si faceva una volta”.



Il programma della “due giorni” è particolarmente ricco e variegato. L’inaugurazione, alla presenza del sindaco Stefano Zanchini e delle autorità cittadine, è prevista sabato 11, alle ore 18. Con l’apertura degli stand gastronomici e la possibilità di degustare i migliori vini del territorio grazie alla presenza di 25 cantine vinicole da tutta Italia.

Il programma prevede laboratori per bambini e Mago Giocoliere il mercatino produttori agricoli. E ancora artigiani, hobbisti e creatori d’opera, gli antichi mestieri, la pigiatura dell’uva nei tini.

Di grande suggestione è il corteo in abiti contadini con abiti d'epoca e attrezzi del passato.

Non manca la parte musicale con proposte per tutti i gusti: musica live, dj set e musica popolare.

A fare gli onori di casa, come di consueto, i Nanni: Federico e Raffaella.

“La festa dell’uva e dei frutti d’autunno fa parte della cultura di Novafeltria, - dice il presidente della Pro Loco di Novafeltria, Italo Fabbri - ed è anche l’occasione per visitare le cantine storiche del paese, riaperte per l’occasione, per conoscere gli antichi mestieri di un tempo, assaggiare i piatti tipici a base di uva, passeggiare tra le bancarelle, giocare con i giochi di una volta, e premiare la vetrina più bella tra i negozi di Novafeltria. Ma è anche un piccolo esempio di cosa significhi «fare comunità». All’organizzazione, infatti, contribuiscono: Amministrazione Comunale, Pro Loco e le donne della Novart”.