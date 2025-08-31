Novafeltria dà l’addio a Olga Mascella, vicina ai 103 anni

Nata in Francia nel 1922, tornò a Torricella da bambina. Una vita dedicata alla famiglia, ricordata dall’amministrazione come donna cordiale e saggia

Novafeltria piange la scomparsa di Olga Mascella, che il 1° ottobre avrebbe compiuto 103 anni. Nata in Francia nel 1922, perse il padre minatore quando aveva appena un anno e tornò con la madre a Torricella, dove fu cresciuta dai nonni. Non potendo proseguire gli studi, frequentò due volte la quinta elementare pur di continuare a imparare, coltivando per tutta la vita la passione per la lettura. Si dedicò con amore alla famiglia e alla casa.

Dal matrimonio con Domenico Masini, scomparso nel 2001, nacquero tre figlie, cinque nipoti – tra cui la consigliera comunale Ilaria Sebastiani – e quattro pronipoti.

L’amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio con una nota: «Tutta l’Amministrazione comunale si stringe attorno alla famiglia dell’amica e consigliera Ilaria per la perdita della amatissima nonna Olga. Quest’anno sarebbero stati 103 anni di saggezza e gentilezza dispensati ai suoi cari e a quanti le volevano bene. Un abbraccio a tutti voi e a Dio Olga».

I funerali si sono svolti ieri nella chiesa di Torricella.