Novafeltria: grande successo per la seconda edizione del Gran Galà di Ferragosto

Piazza Vittorio Emanuele diventa un suggestivo salotto a cielo aperto

Grande successo ieri sera (8 agosto) per la seconda edizione del Gran Galà di Ferragosto, organizzato dall’Associazione Commercianti NovaAttiva con il patrocinio del Comune di Novafeltria e la collaborazione della Pro Loco. Piazza Vittorio Emanuele si è trasformata per una sera in un elegante salotto a cielo aperto, accogliendo numerosi partecipanti per un evento all’insegna del gusto, dello spettacolo, della musica e della voglia di stare insieme.

Tavoli elegantemente apparecchiati in bianco, suggestive luci scenografiche e un’atmosfera raffinata hanno fatto da cornice a una serata che ha saputo conquistare tutti i presenti. Protagonista anche l’eccellenza gastronomica, con un ricco aperitivo a buffet e una cena di qualità curata da catering. La musica dal vivo ha accompagnato l’inizio della serata, con l’esibizione del Rachele Romani Trio, mentre il DJ set di Riky Valzania ha poi animato la cena e la notte, coinvolgendo i presenti e facendo ballare il pubblico fino a tarda notte.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori dell’Associazione Commercianti NovaAttiva, dal Comune di Novafeltria e dalla Pro Loco, per la riuscita dell’evento e per la numerosa partecipazione del pubblico: "Eleganza, divertimento puro, buona musica e ottimo cibo sono stati gli ingredienti di una formula vincente che ha confermato il successo della manifestazione anche in questa sua seconda edizione. Il Gran Galà di Ferragosto si conferma un appuntamento capace di valorizzare il centro di Novafeltria, creando un’occasione speciale di incontro e convivialità per cittadini, visitatori e attività del territorio."