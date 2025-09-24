Novafeltria celebra le tradizioni contadine: la Festa della vendemmia si sposta al weekend del 12 ottobre

Anche i bimbi protagonisti: martedì 23 settembre la visita alle vigne Magalotti di Piega di San Leo per una stimolante esperienza didattica

Cambia weekend la Festa della vendemmia e dei frutti d'autunno, a causa del maltempo previsto per il prossimo fine settimana. L'evento autunnale di Novafeltria si sposta così a sabato 11 e domenica 12 ottobre. La festa celebra le tradizioni contadine, con l'antico rito della pigiatura dell'uva nei tini, la presenza di figuranti in costume e il corteo contadino con abiti d'epoca e attrezzi del passato. Come di consuetudine, ci sarà spazio anche per i mestieri di una volta. Anche i bambini sono coinvolti nella Festa della vendemmia, nel rito della pigiatura, ma quest'anno c'è stata un'ulteriore iniziativa, molto apprezzata. Ieri (martedì 23 settembre), infatti, i bambini delle classi quinte delle scuole elementari di Novafeltria, Secchiano e Perticara, accompagnati dalle loro maestre, hanno visitato le vigne Magalotti, a Piega di San Leo, per un'esperienza didattica sulla vendemmia.

Tornando alla festa di sabato 11 e domenica 12 ottobre, il protagonista sarà ovviamente il vino, con le degustazioni curate da cantine provenienti da tutt'Italia, accompagnate da piatti tipici preparati dai migliori ristoranti locali. Non mancheranno musica dal vivo e dj set. Sul palco, a presentare e a fare gli onori di casa, ci saranno come di consueto i Nanni, Federico e Raffaella.