Novafeltria, la Chiesa di San Pietro in Culto accoglie il dialogo musicale tra Oriente e Occidente

Un viaggio sonoro che prepara al concerto conclusivo di Voci nel Montefeltro del 29 agosto al Teatro Sociale, con un arrivederci al 2026

Questa sera, 25 agosto, a Novafeltria si vivrà un'esperienza musicale unica e spirituale. La Chiesa di San Pietro in Culto ospiterà infatti il penultimo appuntamento di "Mica Opera Training - Giappone", in collaborazione con l'Accademia di Musica Lirica "Voci nel Montefeltro". Questo evento è più di una semplice esibizione; è un vero e proprio dialogo tra culture, che unisce la tradizione operistica occidentale con la delicatezza e la profondità delle armonie orientali. All'interno del Sacro scenario della Chiesa, le voci si fonderanno in un'unica preghiera, toccando le corde più intime dello spirito e offrendo al pubblico un momento di profonda riflessione e pace interiore.

Il genio di Ubaldo Fabbri

Il successo di questa iniziativa è in gran parte merito del genio e dell'eleganza del direttore artistico di Voci nel Montefeltro, Ubaldo Fabbri. La sua capacità di unire mondi musicali così distanti e al contempo complementari ha stupito per originalità e raffinatezza. Il Maestro Fabbri ha saputo creare un ponte artistico solido e affascinante, condividendo con il gruppo giapponese momenti musicali di rara bellezza che hanno arricchito sia gli artisti che il pubblico. La sua visione ha permesso di esplorare nuove sfumature espressive, dimostrando come la musica possa superare ogni barriera geografica e culturale.

Un saluto e un arrivederci

La rassegna si concluderà con il concerto finale in programma venerdì 29 agosto presso il Teatro Sociale di Novafeltria. Sarà un momento di festa e di condivisione, un'occasione per gli artisti giapponesi di salutare la cittadina che li ha ospitati con calore e affetto. Un arrivederci che non è un addio, ma una promessa: Giappone e Novafeltria si salutano, dandosi appuntamento per un nuovo incontro nel 2026, a testimonianza di un legame artistico e umano che si rafforza di anno in anno.

L'appuntamento è per questa sera, 25 Agosto 2025 Chiesa di San Pietro in Culto a Novafeltria, ore 21.00





