Novafeltria: muore a 51 anni per legionella, era ricoverata da oltre un mese

Una donna di 51 anni, residente in Valmarecchia, è morta il 30 gennaio all’ospedale di Novafeltria dopo oltre un mese di ricovero. La paziente si era presentata a fine dicembre al pronto soccorso di Rimini con una grave insufficienza respiratoria; gli accertamenti avevano confermato un’infezione da legionella di tipo comunitario, contratta al di fuori dell’ambiente ospedaliero. Come riporta il Resto del Carlino, le condizioni, già compromesse, avevano richiesto il ricovero in terapia intensiva e successivamente il trasferimento a Novafeltria. Nonostante le cure, il quadro clinico si è progressivamente aggravato fino al decesso.