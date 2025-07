Novafeltria ricorda Alessandro Giorgioni, il Carabiniere caduto 21 anni fa per la giustizia

L’Appuntato Scelto dei Carabinieri fu ucciso durante un intervento da Luciano Liboni, detto “il Lupo”

Il 22 luglio di ventuno anni fa, l’Appuntato Scelto dei Carabinieri Alessandro Giorgioni perdeva la vita in servizio a Pereto, frazione di Sant’Agata Feltria, in provincia di Rimini.

Durante un intervento in un bar della tranquilla località, Giorgioni tentò di identificare un uomo sospetto. In quell’occasione venne vigliaccamente colpito a morte da colpi d’arma da fuoco esplosi dal criminale Luciano Liboni, noto come “il Lupo”. Il bandito, già ricercato, fu poi ucciso poche settimane dopo in un conflitto a fuoco con una pattuglia dei Carabinieri, a Roma, dove si era rifugiato.

Nel giorno dell’anniversario, l’Amministrazione comunale di Novafeltria ha voluto ricordare il sacrificio di Giorgioni con parole di profonda gratitudine:

“Nel ventunesimo anniversario dalla scomparsa, rinnoviamo il ricordo di Alessandro Giorgioni, Appuntato Scelto Medaglia d’Oro al Valore dell’Arma dei Carabinieri e caro amico di tanti di noi, che ha sacrificato la vita per la lotta alla criminalità, lasciandoci un esempio tangibile di generosità e dedizione al proprio mestiere, alla Nazione e al bene della collettività. Il tuo ricordo è indelebile in quanti hanno avuto l’onore di conoscerti.”

Il nome di Alessandro Giorgioni resta impresso nella memoria collettiva come simbolo di coraggio, senso del dovere e profondo spirito di servizio.