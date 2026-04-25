Novafeltria, successo per la Tombola Solidale: raccolti 4.500 euro per la ricerca sulle malattie rare

L’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione per la ricerca sulle malattie rare dell'Ospedale Bellaria di Bologna

Una serata di partecipazione e generosità che si traduce in un risultato concreto: 4.500 euro raccolti a favore della ricerca scientifica. È il bilancio più che positivo della Tombola Solidale andata in scena ieri (venerdì 24 aprile) al Jolly Disco, evento che ha richiamato numerosi cittadini della Valmarecchia uniti da un obiettivo comune.

L’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione per la ricerca sulle malattie rare dell'Ospedale Bellaria di Bologna, realtà impegnata nel sostenere il lavoro di medici e ricercatori nella lotta contro patologie spesso poco conosciute ma altamente impattanti.

A promuovere l’iniziativa è stata la famiglia Rossi, che ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della serata. Un riconoscimento particolare va a Francesco Pula, gestore del locale che ha ospitato l’evento, a Davide Basile, protagonista alla console con la sua capacità di coinvolgere il pubblico, e a Federica Fraternali, titolare di Kikka Bakery, che ha curato la distribuzione delle cartelle.

Determinante anche il contributo dei commercianti di Novafeltria e dei comuni limitrofi, che con grande disponibilità hanno messo a disposizione i premi della tombola.

Nel corso della serata è intervenuta anche la dottoressa Lilia Volpi, neurologa dell’ospedale Bellaria di Bologna, che ha illustrato ai presenti l’importanza della ricerca scientifica sulle malattie rare, offrendo uno spaccato concreto dell’impegno quotidiano di chi opera in questo ambito. In rappresentanza dell'amministrazione comunale, Lorenzo Cantori.