Novafeltria, torna il Gala "La musica Lirica": prende il via il Montefeltro Festival

Protagonisti gli studenti americani, che da 23 anni sono ospitati dal Comune di Novafeltria

C’è un filo rosso, fatto di passione, note immortali e respiro internazionale, che unisce la terra del Montefeltro agli Stati Uniti. Sabato 27 giugno 2026 dalle 20.30, il sipario del Teatro Sociale di Novafeltria si alzerà per ospitare il 27^ Gala "La Musica Lirica", l'atteso concerto-evento che segna ufficialmente l'inizio del Montefeltro Festival 2026. L'appuntamento, nato dalla storica e solida partnership tra Voci nel Montefeltro e "La Musica Lirica Usa", promette anche per quest'anno un cartellone ricco di contenuti esclusivi e performance di altissimo livello.

Non si tratta di un semplice festival estivo, ma del coronamento di una “tradizione” che compie quasi un quarto di secolo. Da ben 23 anni, infatti, straordinari gruppi di artisti d'oltreoceano scelgono Novafeltria come loro casa elettiva. Un miracolo culturale che si ripete anno dopo anno e che affonda le sue radici nella lungimiranza di due figure chiave: il Maestro Ubaldo Fabbri e la direttrice artistica de "La Musica Lirica Usa", Brigida Bziukiewic Kulig.

Grazie alla loro visione, Novafeltria è diventata un punto di riferimento globale per l'alta formazione lirica, un luogo dove il talento internazionale incontra la grande tradizione del belcanto italiano.

La serata di gala vedrà come assoluti protagonisti gli straordinari artisti, nonché docenti, che passeranno il testimone alle giovani promesse regalando al pubblico un repertorio che spazierà tra le arie più celebri e le pagine più emozionanti della storia dell’opera.