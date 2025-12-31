Novafeltria tra i migliori 50 Comuni d'Italia per la sicurezza: attivo il nuovo sistema di videosorveglianza

Telecamere di ultima generazione e lettura targhe: così Novafeltria monitora confini e centro storico

È pienamente operativo il nuovo impianto di videosorveglianza del Comune di Novafeltria, un progetto strategico per il rafforzamento della sicurezza sul territorio. A esprimere soddisfazione è il Sindaco, che sottolinea come l’intervento sia stato finanziato in parte dal Ministero dell’Interno, nell’ambito del bando 2023, classificandosi al 50° posto su oltre 1.500 Comuni partecipanti.

L’investimento, cofinanziato per il 55% dal Comune, ha portato all’installazione di telecamere di ultima generazione dotate di lettura targhe, posizionate sia agli ingressi del territorio comunale sia nei principali punti strategici interni. Parallelamente, è stato riqualificato anche il precedente sistema di videosorveglianza, ora operativo nel centro storico.

L’obiettivo è rafforzare il controllo del territorio, tutelare le aree più sensibili e rispondere alle richieste di maggiore sicurezza da parte di cittadini e attività economiche. Il sistema sarà gestito dalla Polizia Locale e messo a disposizione anche dei Carabinieri e della Polizia Stradale, in un’ottica di collaborazione tra le forze dell’ordine.

Attive le nuove telecamere intelligenti

"La sicurezza – conclude il Sindaco – si costruisce insieme. Le nuove tecnologie sono un supporto fondamentale, ma resta essenziale la collaborazione dei cittadini, chiamati a segnalare situazioni sospette per rendere il territorio sempre più sicuro".