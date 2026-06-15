Novafeltria: vede il posto di blocco, fa inversione e finisce fuori strada con l'auto ribaltata

E' successo nella notte tra sabato e domenica: l'automobilista portato al Bufalini

Alla vista del posto di blocco fa inversione di marcia, tenta la fuga e, dopo una carambola, finisce fuori dall'auto. La Polstrada di Novafeltria ha inseguito e bloccato una persona, di cui non sono state rese note le generalità, che nella notte tra sabato e domenica è fuggita ad un posto di blocco. Secondo quanto ricostruito, intorno all'1.40 l'auto stava tornando da Pennabilli quando, all'altezza di Novafeltria, è giunta in prossimità dell'imponente zona di controllo degli agenti. La strada era stata praticamente chiusa dalla Polizia Stradale. L'auto, alla vista del posto di blocco, ha fatto una repentina inversione rischiando quasi di colpire uno scooter. Poi si è lanciata nella direzione opposta superando in modo pericoloso un pullman e abbattendo la segnaletica stradale. All'altezza di Cà del Vento il mezzo si è ribaltato finendo in una scarpata e l'occupante è stato sbalzato fuori. Immediatamente soccorso è stato portato al Bufalini di Cesena. Secondo i primi accertamenti sarebbe risultato positivo all'alcool test.