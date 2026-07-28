Nuoto artistico, le giovani sincronette della Polisportiva Riccione brillano ai campionati nazionali

Ottimi risultati a Roma per le esordienti A al primo anno di agonistica

Nella suggestiva cornice della piscina dei Mosaici, storica piscina di Roma, si è conclusa con grande entusiasmo la stagione delle esordienti A di nuoto artistico. Le giovani sincronette, tutte al loro primo anno in agonistica, hanno sfoderato prestazioni sorprendenti, dimostrando talento, determinazione e passione.





Nella prima giornata di gare, il duo composto da Beatrice Palazzi e Alicia Gabellini ha conquistato un convincente 17º posto, risultato confermato anche nella prova degli obbligatori, garantendosi così l'accesso alla finale come preswimmer. Ottimo risultato anche per l'altro duo formato da Nina La Barba e Nausicaa Gaddi.

Nella seconda giornata, le nostre singoliste hanno emozionato il pubblico: Nina La Barba si è classificata 18ª, seguita da Alicia Gabellini 19ª. Nonostante la competizione sia aperta alle prime 16 atlete, Alicia ha dato il massimo nella prova degli obbligatori, ottenendo un prestigioso ottavo posto su oltre 340 concorrenti e si è qualificata 15ª in classifica nazionale.

Ma le soddisfazioni non finiscono qui: il record di punti nel libero combinato, con un piazzamento 20º, è stato raggiunto dalle nostre atlete Alicia Gabellini, Beatrice Palazzi, Nausicaa Gaddi, Nina La Barba, Carol La Rotonda, Yulia Migani e Sofia Pasini.

"Quest'anno rappresenta un traguardo importante per la sezione di nuoto artistico di Polisportiva Riccione - è il commento del presidente Michele Nitti. - Sono orgoglioso di poter affermare che abbiamo registrato un progresso significativo in tutte le categorie, evidenziando un impegno costante e una crescita continua a livello tecnico e agonistico. Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra e di un’attenzione particolare alla formazione dei nostri atleti, in completa aderenza al nuovo progetto agonistico inaugurato lo scorso anno”.





“Si conclude con questo campionato una stagione davvero positiva per il nuoto artistico. Abbiamo ottenuto buoni piazzamenti sia in ambito regionale che nazionale, che ci fanno affrontare la prossima stagione con rinnovata determinazione in prospettiva di mantenere il trend di forte crescita che abbiamo intrapreso negli ultimi due anni - dichiara il direttore tecnico Massimiliano Benedetti.





Un ringraziamento speciale va alle allenatrici Mara Brunetti, Federica Criscitiello, Giulia Colagiovanni e Sandra Corsini, che con passione hanno lavorato duramente tutto l’anno per preparare al meglio queste giovani promesse del nuoto artistico.