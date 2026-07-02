Nuoto artistico, Polisportiva Riccione chiude al 10° posto ai Campionati Italiani Ragazzi estivi

Tutte le finali conquistate dalle sincronette riccionesi e una serie di ottimi piazzamenti individuali nella quattro giorni di gare in casa

La sezione nuoto artistico di Polisportiva Riccione festeggia in casa la conclusione del Campionato Italiano Ragazzi estivo con grande soddisfazione: tutte le finali sono state conquistate dalle sincronette riccionesi con la grinta e la determinazione che da sempre le contraddistinguono. Si chiude così la 4 giorni di gare intensissime conquistando il 10° posto per società in Italia.

I risultati parlano chiaro, a partire da Amelia Cecchini che ha conquistato la nona posizione in finale nel solo; Ginevra Orsini nelle eliminatorie del Solo si è attestata in 22a posizione e in 15a posizione nella finale del Duo con Amelia. Matilde Pari e Greta Forzelin si piazzano in 11a posizione nella finale del Duo.

Il Libero Combinato ha visto una esibizione eccezionale nella finale, dove le ragazze hanno conquistato la 9a posiziona su 38 formazioni: in gara Amelia Cecchini, Matilde Pari, Matilde Montebelli, Greta Forzelin, Greta Silvegni, Alice Castiglioni, Martina Rossi, Carolina Berardi, Sofia Giorgetti, Ginevra Orsini.





La soddisfazione più grande è stata la 10a posizione della squadra, unica composta da sole 6 atlete: Amelia, Matilde P., Greta F., Greta S., Sofia, Ginevra.

Grandi sono state le prove individuali negli obbligatori con Amelia (11°), Greta F. (17°), Matilde P. (44°) e a seguire le ottime prestazioni di Ginevra Orsini, Greta Silvegni, Martina Rossi, Matilde Montebelli e Sofia Giorgetti.





Il presidente di Polisportiva Riccione Michele Nitti ringrazia di cuore Maria Grano, Alessia Baioni, Mara Brunetti, Federica Criscitiello, Giulia Colagiovanni, Luigi Saponaro, Linda Pigozzi e Sandra Corsini dello staff tecnico, esprimendo grande soddisfazione per i risultati ottenuti.



