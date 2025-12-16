Nuoto artistico, Polisportiva Riccione protagonista al Campionato Regionale

A Forlì pioggia di risultati e una medaglia d’argento che conferma l’eccellenza delle sincronette

Polisportiva Riccione si distingue ancora una volta nel panorama del nuoto artistico, portando a casa risultati di rilievo e confermando la qualità e l’impegno delle sue atlete.

Durante il Campionato Regionale di domenica 14 dicembre a Forlì, le sincronette di casa hanno dato dimostrazione di talento, dedizione e passione, ottenendo risultati che fanno onore alla società e a tutto il movimento sportivo locale. In particolare, si evidenzia il prestigioso risultato di Amelia Cecchini negli obbligatori, che si è aggiudicata la medaglia d’argento, un risultato di grande valore e testimonianza del suo impegno costante e della sua crescita tecnica. A pochissimi centesimi dal podio, Greta Forzelin ha concluso la gara al quarto posto, dimostrando ancora una volta il suo potenziale e la sua determinazione.

Ottime prestazioni sono state offerte anche da Matilde Pari, nono posto e Ginevra O. classificata in 15ª posizione, confermando il livello competitivo delle giovani promesse.





Il successo delle atlete di casa non si ferma qui: infatti, si sono qualificate per i prossimi campionati italiani anche Martina Rossi, Greta Silvegni e Matilde Montebelli, tutte impegnate a portare avanti i valori e l’eccellenza del nuoto artistico di Polisportiva Riccione. Particolarmente soddisfacente è stato anche il risultato ottenuto dalle atlete nella prova degli obbligatori categoria Juniores, dove un grande applauso va a Matilde Pari, che ha concluso la sua prova in 10ª posizione, dimostrando grande maturità tecnica e capacità di concentrazione.





Il presidente della Polisportiva Riccione Michele Nitti si congratula con tutte le atlete, riconoscendo il loro impegno e la loro passione, e ringrazia lo staff tecnico e le famiglie per il supporto costante che permette ai nostri giovani talenti di crescere e raggiungere traguardi importanti.