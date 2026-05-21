Nuoto di fondo, convocazione regionale per Cristian Piccininni: sarà al Trofeo delle Regioni di Piombino
Il giovane atleta della Polisportiva Riccione protagonista di una stagione di alto livello, reduce dall’argento ai Campionati Italiani Indoor sui 5 km
Grande soddisfazione in casa Polisportiva Riccione per la convocazione di Cristian Piccininni nella rappresentativa regionale Emilia-Romagna – settore Fondo – che prenderà parte al Trofeo delle Regioni, in programma il 6 e 7 giugno a Piombino. Un riconoscimento importante per il giovane atleta riccionese, protagonista di una stagione di altissimo livello nelle acque libere e capace di mettersi in evidenza anche sul panorama nazionale grazie alla splendida medaglia d’argento conquistata ai Campionati Italiani Indoor di Fondo dello scorso 12 aprile, nella distanza dei 5 km.
La convocazione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita sportiva di Cristian, che nelle prossime settimane sarà impegnato proprio a Piombino anche nei Campionati Italiani di Nuoto di Fondo: il 1° giugno affronterà la prestigiosa 10 km, mentre il 4 giugno prenderà parte alla spettacolare prova Knockout insieme al compagno di squadra Federico Ferraro.
Per Cristian si tratta di un’esperienza di grande valore tecnico e umano, maturata attraverso impegno, continuità e importanti risultati ottenuti nel corso della stagione.