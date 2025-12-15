Nuoto: Gli Esordienti B Garden sono campioni regionali FIN

L’Agonistica Nuoto Garden di Rimini vince la Coppa di Natale FIN e conquista il titolo regionale degli Esordienti B

Grande soddisfazione per l’Agonistica Nuoto del Garden di Rimini, che conquista il titolo di Campione Regionale Esordienti B in occasione della Coppa di Natale FIN, una delle manifestazioni più significative del calendario giovanile federale.

La squadra riminese si è distinta per compattezza, qualità tecnica e spirito di gruppo, imponendosi su numerose realtà regionali e dimostrando l’ottimo lavoro svolto durante tutta la stagione. Un successo che va ben oltre il risultato sportivo, perché ottenuto in una categoria che rappresenta il primo vero passo nel nuoto agonistico.

Fondamentale il contributo del tecnico Marco Biscaglia, che segue il gruppo con competenza, attenzione educativa e grande passione, accompagnando gli atleti in un percorso di crescita non solo sportiva ma anche personale.

Il titolo regionale Esordienti B conferma la solidità del progetto natatorio del Garden Sporting Center, da anni punto di riferimento sul territorio per la formazione dei giovani atleti, e rappresenta uno stimolo importante in vista dei prossimi appuntamenti agonistici.

Un risultato che premia il lavoro quotidiano in vasca, l’impegno degli atleti e il sostegno delle famiglie, e che porta ancora una volta il nome di Rimini sul gradino più alto del nuoto giovanile regionale.