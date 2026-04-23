Nuoto, la Polisportiva Riccione protagonista al 4° Trofeo Ilario Pontieri

Alla Piscina Acqua Rimini ottimi risultati per i giovani atleti riccionesi, con diverse medaglie d’oro e podi nelle gare individuali e a staffetta

Domenica 19 aprile 2026 si è svolto il 4° Trofeo Ilario Pontieri Emilia-Romagna, manifestazione organizzata dalla UISP Emilia-Romagna e riservata alle rappresentative provinciali. L’appuntamento si è svolto presso la Piscina Acqua Rimini, dove sono scesi in vasca anche i piccoli nuotatori della Polisportiva Riccione, protagonisti di una giornata ricca di emozioni, risultati e divertimento.

La squadra riccionese ha saputo distinguersi conquistando importanti piazzamenti e numerose medaglie, confermando l’ottimo lavoro svolto ogni giorno in allenamento. A brillare sul gradino più alto del podio sono stati Andrea Miggiano, oro nei 50 stile libero Esordienti B2 Femmine, Silva MariaTalledo, oro nei 50 stile libero Esordienti B1 Femmine e Francesco Fazzini, oro nei 50 stile libero Esordienti C Maschi. Prima posizione anche per le staffette: la 8x50 stile libero Esordienti B1 mista e la 4x50 misti Esordienti B1 mista.

Ottimi risultati anche nelle altre gare individuali: a partire da Matilde Strina, argento nei 50 dorso Esordienti B1, Beatrice Di Giuseppe, bronzo nei 50 dorso Esordienti B2 e Francesco Fazzini, bronzo nei 25 farfalla Esordienti C.

Da sottolineare inoltre i piazzamenti di prestigio ottenuti da Federico Mirabile (4° nei 50 dorso Esordienti B1), Adele Moroncelli (5ª nei 50 rana Esordienti C), Pietro Rossi (6° nei 50 dorso Esordienti C) e Mattia La Gala (6° nei 50 stile libero Esordienti B2).