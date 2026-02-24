Nuoto Master Garden sul podio regionale con 44 medaglie

Terzo posto nel medagliere regionale e record europeo M90 per Giuseppe Bilotto ai Campionati Regionali Master di nuoto.

Grande risultato per la squadra Master di nuoto del Garden Sporting Center, protagonista ai Campionati Regionali Master dell’Emilia-Romagna con un bottino complessivo di 44 medaglie: 24 ori, 14 argenti e 6 bronzi. Un risultato che ha permesso alla società di classificarsi terza nel medagliere regionale, alle spalle soltanto di realtà molto più grandi e strutturate, che gestiscono numerosi impianti natatori.

Un piazzamento particolarmente significativo per il Garden, che rappresenta una realtà locale e indipendente: il terzo posto regionale testimonia la qualità e la continuità del lavoro svolto dal gruppo Master.

Tra i risultati più prestigiosi spicca la straordinaria prestazione di Giuseppe Bilotto (categoria M90), che ha stabilito il record europeo nei 1500 metri stile libero, prestazione che vale anche come record italiano. Bilotto ha inoltre conquistato il record italiano negli 800 metri stile libero, confermandosi tra i protagonisti assoluti della manifestazione.

Il gruppo Master del Garden si distingue anche per una caratteristica unica: è infatti tra le squadre più anziane dell’Emilia-Romagna e probabilmente anche d’Italia, con diversi atleti nelle categorie M90, M85, M80, M75 e M70. Un gruppo che dimostra come lo sport possa essere praticato con passione e continuità anche in età avanzata.

Gli atleti si allenano con grande regolarità durante tutto l’anno e partecipano non solo alle competizioni regionali, ma anche a trasferte e manifestazioni nazionali e internazionali, come Campionati Europei e Mondiali Master, prendendo parte a eventi disputati anche all’estero, tra cui il Portogallo.

Il movimento Master del Garden conta complessivamente circa 60 atleti agonisti, impegnati nelle competizioni a livello italiano, rappresentando una delle realtà più attive del territorio.

Il risultato ai Campionati Regionali conferma la vitalità del gruppo e il valore di un progetto sportivo che unisce agonismo, salute e socialità, dimostrando che il nuoto può diventare una passione da coltivare per tutta la vita.