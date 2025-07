Nuoto, Mondiali di Singapore: luci e ombre per l’Italia nella sessione del mattino

La 4x200 stile libero femminile vola in finale, bene Sara Curtis nei 100 stile. Mantegazza e Bacico in semifinale, resta fuori a sorpresa Thomas Ceccon

Mattinata in chiaroscuro per la nazionale italiana di nuoto ai Mondiali in corso a Singapore. A sorridere è la staffetta 4x200 stile libero femminile, che conquista l’accesso alla finale grazie a una prova solida e ben gestita.

Brilla anche Sara Curtis, che nei 100 stile libero sigla il secondo miglior tempo assoluto, confermandosi tra le protagoniste più attese della manifestazione.

Accedono alle semifinali anche Christian Mantegazza, autore di una buona prova nei 200 rana, e Christian Bacico, che si piazza undicesimo nei 200 dorso. Proprio in questa specialità arriva però la nota più amara della giornata: Thomas Ceccon, campione del mondo in carica nei 100 dorso, manca l’accesso alla semifinale, classificandosi come primo degli esclusi.

Una mattinata, dunque, fatta di conferme e sorprese, con l’Italia che punta a rifarsi già nelle prossime batterie del pomeriggio.