Nuova Marecchiese? A Pennabilli si parla di mobilità sostenibile ad Artisti in Piazza

Incontro pubblico sulla mobilità sostenibile a Pennabilli, domenica 15 giugno alle 11, presso l'Orto dei Frutti Dimenticati

Nell’ambito della 29ª edizione del Festival Artisti in Piazza, domenica 15 giugno alle ore 11.00, presso l’Orto dei Frutti Dimenticati, si parlerà di mobilità sostenibile in un incontro pubblico organizzato, spiegano dalla Provincia di Rimini,"per condividere visioni, esigenze e nuove prospettive di mobilità nelle aree interne, a partire dall’esperienza concreta del potenziamento dei bus pubblici nei giorni del Festival".

Interverranno Enrico Partisani, direttore artistico di Artisti in Piazza, Ottavia Borghesi, consigliera provinciale per le aree interne e Massimo Bottini, presidente Italia Nostra Valmarecchia. È atteso anche un rappresentante del Comune di Pennabilli. La moderatrice è Alice Paola Brizi, responsabile GoGreen per Artisti in Piazza.

"Un’occasione per ragionare insieme su come cultura, territorio e sostenibilità possano viaggiare nella stessa direzione", evidenziano dalla Provincia.