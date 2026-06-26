Nuove aperture al San Marino Outlet: e dal 1° luglio arrivano i saldi

Aprono Coccinelle, HIgh e Liu Jo Uomo

Con il 1° di luglio tornano, puntuali, i saldi estivi al San Marino Outlet. A partire da mercoledì sarà possibile fare shopping approfittando di sconti fino al -50% sui prezzi outlet, un'occasione che rende ancor più conveniente per acquistare le collezioni dei grandi marchi dell’abbigliamento adulto e bambino, dello sportsware e del lifestyle.

E dalla prima settimana di luglio sarà possibile trovare una selezione ancor più ricca con l’arrivo di tre nuovi brand, che arricchiscono ulteriormente l'offerta del centro: Coccinelle, punto di riferimento per borse e accessori dal design contemporaneo; High, marchio sinonimo di ricerca stilistica e qualità sartoriale, e Liu Jo Uomo, che porta al San Marino Outlet lo stile moderno e raffinato della linea maschile del celebre brand italiano.

Un'estate all'insegna dello shopping, ma anche dell'intrattenimento. È infatti tutto pronto per il debutto di Summer Vibes, la rassegna musicale che animerà l'Arena del centro con sei appuntamenti, in programma ogni venerdì sera a partire dal 10 luglio. Sul palco si alterneranno alcuni dei protagonisti della musica italiana come Le Vibrazioni, Fred De Palma, Benji e Fede e tanti altri, offrendo al pubblico serate gratuite all'insegna della musica dal vivo.

Ad inaugurare il calendario sarà Sarah Toscano, protagonista del primo concerto in programma venerdì 10 luglio. In occasione degli eventi di Summer Vibes, il San Marino Outlet prolungherà il proprio orario di apertura fino alle 24.00, permettendo ai visitatori di vivere un'esperienza completa tra shopping, ristorazione e spettacolo.

Per rendere ancora più semplice la partecipazione agli eventi, sono stati definiti anche gli orari del servizio navetta gratuito che collegherà la Stazione ferroviaria di Rimini al San Marino Outlet. Le partenze da Rimini sono previste alle 17.15, 18.15 e 19.30, mentre il servizio di ritorno partirà dall'outlet alle 22.45 e alle 24.00, con arrivo alla stazione ferroviaria di Rimini. Il servizio è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione.