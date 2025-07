Nuove Idee Nuove Imprese 2025: formazione gratuita e 153 partecipanti pronti a innovare

Talento e un occhio al turismo per la nuova edizione"

Con l'inizio della formazione gratuita, ha preso ufficialmente il via l’edizione 2025 del concorso Nuove Idee Nuove Imprese. Sono 110 i progetti iscritti, per un totale di 153 partecipanti – 96 uomini e 57 donne – con età comprese tra i 22 e i 75 anni, a conferma che l’innovazione non ha età. Cresce la presenza femminile: il 35% dei progetti è guidato da una donna, in aumento rispetto al 28% dello scorso anno.



La maggior parte dei partecipanti proviene dall’Emilia-Romagna (68%), in particolare dalle province di Rimini (34), Forlì-Cesena (25), Bologna (19) e Ravenna (15). Diciassette gli iscritti sammarinesi, mentre i partecipanti più lontani arrivano dalla provincia di Catania. Le fasce d’età più rappresentate sono quella 25-34 anni (35%) e 35-44 anni (21%).



Tornano protagonisti i progetti legati al turismo (22%), seguiti da quelli nei servizi informatici (15%) e nei settori sanità, istruzione e ricerca (15%). In crescita anche le idee nel commercio ed e-commerce (7%).

Ugo Mendes Donelli

Il percorso formativo



La prima fase, iniziata il 10 giugno al Campus di Rimini dell’Università di Bologna con una lezione di Ugo Mendes Donelli, è aperta a tutti gli iscritti e fornisce strumenti pratici per lo sviluppo dell’idea imprenditoriale. I partecipanti potranno confrontarsi con esperienze aziendali e ricevere supporto da esperti. I progetti selezionati accederanno poi alla seconda fase, incentrata sul business plan.



Partner e sostenitori



Il concorso è promosso grazie al contributo di numerosi soci e partner, tra cui la Camera di Commercio della Romagna, Confindustria Romagna, Uni.Rimini, Università di San Marino, Fondazione Carim e San Marino Innovation. Main partner è Rivierabanca, con il sostegno di Deloitte, Gruppo SGR e Studio Skema. Numerose anche le collaborazioni con enti universitari, incubatori e istituzioni locali.



