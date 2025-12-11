Nuove Idee Nuove Imprese 2025, il gran finale a Rimini

14 team finalisti presenteranno i loro progetti innovativi e concorreranno per premi fino a 10.000 euro

Volge al momento clou l’edizione 2025 di Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan competition che supporta le idee innovative per dare loro sostanza, cultura e connessioni e premia i progetti d’impresa più brillanti. Mercoledì 17 dicembre alle ore 16:00, presso il Centro Congressi SGR, i 14 team finalisti saliranno sul palco per presentare i propri progetti, affinati grazie agli strumenti acquisiti durante il percorso formativo gratuito.

I progetti ritenuti più meritevoli dal Comitato Tecnico Scientifico, dal primo al terzo, riceveranno rispettivamente le somme di 10.000, 6.000 e 3.000 euro, oltre a servizi di assistenza, percorsi di incubazione e l’adesione gratuita per due anni a Confindustria Romagna o all’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese.

Durante l’evento, organizzato in collaborazione con Fattor Comune e moderato da Diego De Simone, due ospiti speciali porteranno la loro esperienza imprenditoriale e il loro punto di vista su temi di grande attualità. Si tratta di Marco Ramilli, CEO & Founder di IdentifAi, e di Davide Stefanelli, Presidente di Vem Sistemi ed esperto in finanza aziendale, controllo di gestione e governance d’impresa.

Ramilli è tra i massimi esperti internazionali di cybersecurity. Specializzato in malware analysis, ha conseguito un PhD tra l’Università di Bologna e UC Davis. Ha contribuito allo sviluppo di tecniche avanzate per la sicurezza dei sistemi informatici e di voto elettronico.

Stefanelli è co-fondatore di Infomanager, ha collaborato con importanti centri studi e aziende nazionali. È Vicepresidente di Confindustria Romagna con delega alla Transizione Digitale e Intelligenza Artificiale.

Sarà un pomeriggio ricco di suggestioni, oltre che l’occasione, per le imprese del territorio, di scoprire soluzioni innovative che anticipano i trend di mercato, valutare potenziali partnership e individuare opportunità di investimento nell’ecosistema startup.

La partecipazione all’evento è gratuita previa iscrizione al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvhyMLnkkQlwwiftPzeDvZlX73o8KJhY7mYlkx-mdudW8WBw/viewform?usp=dialog

I progetti finalisti

AGILIA: guida le PMI nell’adozione strategica dell’Intelligenza Artificiale, offrendo soluzioni per automatizzare e semplificare i processi aziendali, migliorando efficienza e competitività.

ARS IURIS: assistente legale AI-powered che integra tecniche RAG (Retrieval Augmented Generation) per recuperare informazioni da fonti giuridiche e documenti interni, modelli linguistici avanzati e moduli dedicati alle diverse aree del diritto.

AURORA SUITE: piattaforma di AI utile alla personalizzazione dell’apprendimento, grazie all’integrazione di valutazioni cliniche/pedagogiche con supporto umano. Offrirà tre web app dedicate a studenti, insegnanti e professionisti.

BIROLE: supporta piccole imprese e artigiani a incrementare i guadagni e massimizzare l’efficienza operativa attraverso soluzioni di Business Intelligence intuitive, personalizzate e automatizzate, accelerando la digitalizzazione e trasformando i dati in decisioni redditizie.

BONFITALY: rivoluziona il monouso con stoviglie e vaschette edibili che scompaiono in natura in soli 30 giorni. Un progetto innovativo che unisce sostenibilità, economia circolare e nuove opportunità per GDO, HoReCa ed eventi.

BUDDYGO: startup di car sharing peer-to-peer. Con una piattaforma digitale smart e sostenibile, connette persone e territori, riduce l’impatto ambientale e promuove una mobilità green, collaborativa e intelligente.

ERGOSENSE: sviluppa un dispositivo plug-and-play per la prevenzione posturale, utile in diversi ambiti della vita quotidiana.

FIGARO LAB: Automation Agency che supporta le PMI. Realizza soluzioni su misura che aiutano a organizzare e valorizzare la conoscenza interna, automatizzare le attività ripetitive e semplificare i processi aziendali.

FLEX-MOVE: indumento smart dotato di sensori inerziali che rileva i movimenti corporei durante l'allenamento, offrendo analisi in tempo reale, feedback aptici per correzioni posturali e coaching personalizzato basato su obiettivi di performance e consumo calorico.

IDEA LIGNUM - TIMBER ID: piattaforma sviluppata da esperti del settore forestale per semplificare la conformità alla normativa EUDR e ottimizzare la gestione decentralizzata della catena di approvvigionamento.

JOYFUL MASKS: videogioco narrativo sviluppato dallo Heartfelt Edge Studio, pensato per coinvolgere il giocatore attraverso una forte componente emotiva e una trama significativa, capace di lasciare un impatto duraturo.

LOOPWALL: struttura innovativa per il fitness e il recupero funzionale, pensata per applicare il Metodo Dell’Aquila, un approccio che migliora la consapevolezza corporea e limita le compensazioni motorie.

NOVA: un banco da lavoro produttivo, ergonomico, modulare e sostenibile. Una piattaforma innovativa progettata per aggiornarsi nel tempo e adattarsi rapidamente alle sfide quotidiane delle aziende.

ZENO, IL CESTINO INTELLIGENTE: sistema automatizzato capace di indirizzare qualsiasi rifiuto nel corretto contenitore (plastica, carta, vetro, umido), garantendo efficienza e coerenza nel riciclo.

Gli altri premi in palio

Al montepremi finale si aggiungono i premi in denaro di 1.000 euro assegnati dalla SUMS – Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino e d Cassa di Risparmio di San Marino, oltre al “Premio Speciale Fom Industrie – alla memoria di Federico Tamburini”, del valore di 2.000 euro.

Numerosi anche i benefits messi in palio come ogni anno da CesenaLab, Skema, Confindustria Romagna, Romagna Tech, Tecnopolo di Rimini, San Marino Innovation, Prospectra e Anis, ai quali si aggiunge il Premio Empirìa che dà accesso al percorso Empirìa | Romagna–Marche Crea Impresa.

Nuove Idee Nuove Imprese vanta 24 anni di storia, nel corso dei quali sono stati formati alla cultura imprenditoriale 4.712 partecipanti, 1.785 idee di business sono state presentate alle giurie, 455 i business plan consegnati e 140 sono le aziende nate dalla competizione.

Tutto questo è possibile grazie al sostegno di numerosi enti e partner, ai quali si è aggiunta recentemente FOM Industrie, azienda di Cattolica che da oltre 50 anni produce impianti e progetta soluzioni integrate per il taglio e la lavorazione di profilati in alluminio estruso e che può vantare otto aziende manufatturiere e undici filiali commerciali nel mondo.

“È sembrato naturale per un'azienda come FOM, che esporta tecnologia e innovazione in tutto il mondo, affiancare e sostenere un percorso come Nuove Idee Nuove Imprese, che da tanti anni offre una concreta opportunità di crescita e visibilità alle startup innovative del nostro territorio e non solo – le parole di Alessandro Pettinari, CEO di FOM Industrie -. La bontà delle idee imprenditoriali che si sono susseguite negli anni fa parte indubbiamente del patrimonio di Nuove Idee Nuove Imprese, mentre sulla bontà del progetto parla la storia di successo della competizione che dà lustro non solo a chi partecipa, ma anche a chi con passione e dedizione rende possibile tutto ciò".

SOCI - Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, Confindustria Romagna, Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.

MAIN PARTNER E SPONSOR - Oltre alla presenza come main partner di Rivierabanca, l’iniziativa beneficia del sostegno degli sponsor Deloitte & Touche SpA, Fom Industrie, Gruppo SGR e Studio Skema.

PARTNERS - Nemeni Teneri Capital SG, Dipartimento di Scienze Aziendali Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Cesenalab, Romagna Tech, Arte-Er, Tecnopolo Rimini, Prospectra, Fattor Comune, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, Crédit Agricole Italia.

PATROCINI - Comune di Rimini, Alma Mater Studiorum Università di Bologna Campus di Rimini, Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato, e il Commercio della Repubblica di San Marino; Segreteria di Stato per il Lavoro della Repubblica di San Marino.

www.nuoveideenuoveimprese.it