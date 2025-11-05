Nuove storie da indossare: a Ecomondo la moda del riuso firmata dagli studenti di Riccione

Cappelli, borse, cravatte e bracciali realizzati con materiali di recupero nel progetto Up Style promosso da Confartigianato Rimini con il patrocinio del Comune di Riccione

Un nuovo stile attraverso il riuso e la creatività. Il progetto Up Style promosso da Confartigianato Imprese Rimini che sarà protagonista venerdì a Ecomondo, ha coinvolto 90 studenti del Liceo scientifico Volta-Fellini di Riccione con indirizzo moda, grafica e multimediale per trasformare scarti tessili in nuovi accessori: cappelli, borsette, cravatte, bracciali e guanti. Nuove storie da indossare e che affermano il connubio tra creatività e sostenibilità.

La leader del progetto, Cristina d’Ercoli, insieme a Rita Bellentani e a Primula Lucarelli, ha coordinato un gruppo di lavoro a supporto degli studenti, con varie professionalità coinvolte e il decisivo supporto del corpo docente.

Gli studenti si sono occupati della realizzazione degli accessori, la creazione delle etichette fino alla progettazione grafica della mostra che sarà esposta a Ecomondo. Con il coordinamento generale della Prof.ssa Mirta Frascaroli, gli studenti hanno aggiunto un lavoro di documentazione: foto, video e un podcast per raccontare l’esperienza.

Nel corso dei lavori di preparazione sono intervenuti in aula anche imprenditori del settore moda associati a Confartigianato: Cristina D’Ercoli di Moretti Moda, Lorenzo Giannini di Studio Totipotente STP, Andrea Amadei di Amadei Pellicceria. Prezioso l’intervento di Luca Stramare, Direttore del Centro Studi Conai, che ha chiuso la parte teorica di Up Style con una conferenza sul tema dell’economia circolare.

La loro testimonianza ha permesso agli studenti di vivere un’esperienza concreta di incontro tra scuola e impresa.

All’appuntamento di venerdì 7 novembre a Ecomondo (Textile District - Workshop Area Hall B3) interverranno anche l’Assessora Anna Montini del Comune di Rimini, la Vice Sindaca Sandra Villa del Comune di Riccione, il Provveditore Giuseppe Foti e Daniele Gizzi, Responsabile Ambiente ed Economia Circolare di Confartigianato Imprese e il Vicepresidente dell’Associazione Andrea Moretti.

Progetto ed evento hanno il patrocinio del Comune di Riccione.