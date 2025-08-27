Nuovi attacchi dell'Idf a Gaza: 21 vittime dall'alba

Trump presiede oggi una “grande riunione” per discutere la tregua

Almeno 21 palestinesi sono stati uccisi dall’alba di oggi negli attacchi dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza, secondo fonti mediche citate da Al Jazeera. Tra le vittime ci sono quattro civili che si trovavano in attesa degli aiuti umanitari.

Il ministero della Salute di Gaza, gestito da Hamas, ha inoltre riferito che nelle ultime 24 ore dieci persone — tra cui due bambini — hanno perso la vita a causa della “carestia e della malnutrizione”. Il bilancio delle vittime legate alla fame dall’inizio del conflitto con Israele sale così a 313, inclusi 119 minori, secondo quanto riportato in un comunicato diffuso su Telegram.

Nel frattempo, l’inviato statunitense in Medio Oriente, Witkoff, ha annunciato che il presidente Donald Trump presiederà oggi una “grande riunione” dedicata alla situazione a Gaza e alle prospettive di una tregua.