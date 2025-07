Nuovo accoltellamento alla stazione di Rimini: grave un 19enne

Dopo il tentato omicidio di lunedì, un’altra violenta aggressione in pieno giorno. Il giovane ferito per un debito legato allo spaccio, caccia all’aggressore

Dopo il tentato omicidio di lunedì, (vedi notizia) un nuovo episodio di violenza ha colpito Rimini: oggi intorno alle 14, in piazzale Cesare Battisti, davanti alla stazione ferroviaria, un ragazzo tunisino di 19 anni è stato accoltellato alla coscia durante una lite. L’aggressione, avvenuta in pieno giorno e sotto gli occhi di turisti e passanti, sarebbe legata a un debito di circa 120 euro, probabilmente connesso allo spaccio di droga. Il giovane ha perso molto sangue, ma è stato subito soccorso da una pattuglia dell’Aviazione dell’Esercito e poi stabilizzato dal 118, che lo ha trasportato d’urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare l’aggressore, che è fuggito subito dopo il fatto.