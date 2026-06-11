Nuovo Centro per l’impiego di Riccione, passo avanti decisivo con il collaudo statico

I lavori di ristrutturazione proseguiranno fino ai primi giorni di luglio

Compie un passo decisivo il percorso per l’apertura del nuovo Centro per l'impiego di Riccione presso l'area dell'ex scuola delle Fontanelle, in viale Puglia. Il settore Lavori pubblici e infrastrutture del Comune ha infatti ufficialmente approvato il certificato di collaudo statico delle strutture. Questo fondamentale passaggio tecnico attesta la perfetta conformità delle opere eseguite rispetto al progetto approvato, decretando la massima sicurezza e la stabilità antisismica dell'intero complesso edilizio. L'importante traguardo strutturale giunge dopo l'avvio delle lavorazioni nella primavera dello scorso anno e la successiva conclusione della posa delle murature e delle coperture.

Un investimento strategico tra Comune, Regione e fondi europei

L'intervento rappresenta un tassello cruciale nell'ambito della rigenerazione urbana e del potenziamento dei servizi dedicati al welfare e all'occupazione sul territorio. Frutto di un accordo di collaborazione strategica con l’Agenzia regionale per il lavoro, l'opera ha mobilitato risorse complessive per 2,3 milioni di euro. Di questa somma, 1,4 milioni di euro provengono dalla Regione Emilia-Romagna (che ha ottenuto un finanziamento Pnrr), mentre la quota di 900 mila euro è a carico del bilancio comunale, con un quadro finanziario complessivo fortemente sostenuto dai fondi europei del Pnrr, all'interno del programma NextGenerationEu.

Il progetto architettonico tra memoria storica e innovazione

Il progetto architettonico unisce il rispetto per l'identità storica locale all'innovazione tecnologica. L'edificio della ex scuola elementare è stato infatti sottoposto a un restauro di tipo conservativo per mantenere inalterati i caratteri originali della facciata, d'intesa con le disposizioni della soprintendenza, come dimostra anche il risanamento delle ringhiere e dei corrimano storici. Al contempo, per raggiungere la superficie complessiva di circa 590 metri quadrati necessaria al corretto funzionamento dei servizi, sono stati realizzati due ampliamenti laterali dalle forme pulite e lineari, capaci di dialogare con lo stabile preesistente. I diversi corpi di fabbrica sono interamente connessi a ogni livello da vani scala e da una piattaforma elevatrice che garantisce la totale accessibilità degli spazi.

Efficienza energetica e servizi moderni per il territorio

La nuova sede si distinguerà per prestazioni elevate dal punto di vista dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. Al suo interno troveranno posto spazi moderni concepiti sia per l'accoglienza dei cittadini in cerca di opportunità lavorative o di percorsi di riqualificazione professionale, sia per ottimizzare l'attività dei diciannove operatori qualificati che vi presteranno servizio. I lavori di ristrutturazione proseguiranno per tutto il mese di giugno per concludersi entro i primi giorni di luglio.

La voce dell’amministrazione comunale

La sindaca Daniela Angelini, l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola e l’assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli esprimono “soddisfazione per l'andamento dell’opera”, sottolineando come “la trasformazione dell’ex scuola delle Fontanelle non sia soltanto il recupero di un immobile storico e affettivo per il quartiere, ma la costruzione di un presidio moderno e fondamentale per lo sviluppo economico della città”. Gli amministratori evidenziano che, “grazie alla sinergia istituzionale e alla capacità di intercettare i fondi europei, Riccione disporrà a breve di un centro all'avanguardia capace di offrire risposte concrete e inclusive in spazi accoglienti e funzionali”.



