Nuovo manto sintetico per il campo da calcetto di Rivazzurra

Approvato il progetto esecutivo: intervento da oltre 29 mila euro a carico del gestore

Il campo da calcetto situato nel Parco Pertini verrà completamente rinnovato. La Giunta comunale di Rimini ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo per il rifacimento del manto in erba sintetica, un intervento che mira a migliorare la qualità del campo, rendendolo più sicuro, moderno e fruibile.

Il campo, grande 20 metri per 40, fa parte del centro comunale di via Spaventa, all’interno di uno dei parchi più frequentati della zona sud della città, dove sono presenti, tra l’altro, anche altre strutture dedicate alle attività ricreative e allo sport, nella fattispecie il tennis. A questo si aggiungono anche gli spogliatoi, servizi igienici, uffici e bar.

L’intervento sarà a carico del gestore dell’impianto, che ne ha la concessione fino al 2027.

Si tratta di un investimento complessivo di oltre 29 mila euro. In particolare, si provvederà al rifacimento del manto erboso in materiale sintetico del campo da calcetto che attualmente si trova in stato di ammaloramento, allo scopo di rispondere a tutti gli standard di sicurezza, qualità e sostenibilità richiesti oggi per le superfici sportive. Inoltre, con questo restyling si punta a far sì che il campo possa durare nel tempo e con meno costi di manutenzione.

“Continuiamo a investire nel miglioramento degli impianti sportivi cittadini, perché lo sport è un valore fondamentale per il benessere delle famiglie e dei cittadini di tutte le età - è il commento dell’assessore ai lavori pubblici del comune di Rimini, Mattia Morolli -. Il campo da calcetto è più di un luogo dove si gioca: è un momento di socializzazione, di incontro, di comunità. In più, si inserisce in un quadrante, quello di Rivazzurra, che negli ultimi anni è stato riqualificato e che oggi è sempre più servito e attivo. La nostra attenzione va a tutte le parti di Rimini, puntando su servizi e funzioni diffuse che migliorano la vita quotidiana delle persone”.