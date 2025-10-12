Nuovo test elettorale, tre milioni di toscani al voto: Giani sfida Tomasi

Schlein a Meloni: “Abbassare i toni”. Oggi la Marcia per la Pace Perugia–Assisi con tutto il campo progressista

Oggi e domani si vota in Toscana per eleggere il nuovo presidente della Regione. Si tratta di un nuovo test politico dopo le elezioni nelle Marche e in Calabria, con una sfida diretta tra il centrodestra, unito nel sostenere Alessandro Tomasi (sindaco di Pistoia, Fratelli d’Italia), e il campo largo progressista, rilanciato dal disgelo dell’ultima ora tra il leader del M5S Giuseppe Conte e il candidato del Partito Democratico Eugenio Giani.

Sul piano politico nazionale, la segretaria del Pd Elly Schlein ha rivolto un appello alla premier Giorgia Meloni, invitandola ad “abbassare i toni” del confronto: «Non si è mai sentito, in una democrazia, che la presidente del Consiglio desse dei terroristi alle opposizioni», ha dichiarato.

Intanto oggi si svolge la tradizionale Marcia per la Pace Perugia–Assisi, che vedrà la partecipazione congiunta dei leader del campo progressista — Schlein, Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni — insieme ai sindacati. Sul palco interverrà anche Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi occupati, figura al centro di polemiche nelle ultime settimane.