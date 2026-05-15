Oceanman Cattolica 2026, attesi nuotatori da 50 nazioni: la Regina dell’Adriatico capitale del nuoto in acque libere

Il 23 e 24 maggio centinaia di atleti da tutto il mondo si sfideranno nell’Adriatico: in gara professionisti, master, giovani e paralimpici in un evento sportivo internazionale e inclusivo

Nuotatori provenienti da 50 nazioni saranno protagonisti di Oceanman Cattolica Emilia Romagna 2026, in programma il 23 e 24 maggio. Tra gli iscritti sono rappresentate tutte le nazioni europee, insieme a Paesi come Stati Uniti e Messico, oltre a delegazioni da Ecuador, Indonesia, India e Qatar.

Attesi anche atleti Master di alto livello, soprattutto nella categoria Over 70, tra cui il brasiliano Francismar Siviero e la campionessa Grazia Gavoglio, già oro ai Campionati Italiani Master.

Le iscrizioni resteranno aperte fino alla settimana precedente la gara e si prevede la partecipazione di circa 800 atleti, in linea con lo scorso anno. Tra i servizi disponibili anche il noleggio mute presso lo stand Akron Italia.

Il programma prenderà il via venerdì 22 maggio con conferenza stampa e race briefing, mentre sabato e domenica saranno dedicati alle gare su diverse distanze, dalla Sprint fino alla prova regina da 10 km.