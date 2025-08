"Ogni donna, una storia": al Museo della Città la voce di Franca Ongaro Basaglia

Il 6 agosto al Lapidario del Museo di Rimini, Ernesto Venturini presenta il volume che restituisce identità e pensiero a una donna chiave della salute mentale

Mercoledì 6 agosto – ore 21 al Lapidario Museo della Città – torna la rassegna “Ogni donna, una storia”, con la presentazione del libro "Franca Ongaro Basaglia. Saggi e testimonianze. Con un'intervista inedita" curato da Ernesto Venturini ed edito da Meltemi.

All’incontro parteciperà il curatore Ernesto Venturini, la vicesindaca di Rimini Chiara Bellini, Maria Stella Brandao Goulart – docente di psicologia sociale all’Università federale di Minas Gerais, in Brasile - e Leonardo Montecchi, psichiatra e psicoterapeuta, direttore del Centro studi e ricerche Jose Bleger. La rassegna, curata da Rete Donne Rimini e Casa delle donne del Comune di Rimini, mira a valorizzare le storie di donne che hanno contribuito alla società, come nel caso di Franca Ongaro Basaglia, figura chiave nella riforma della salute mentale, spesso oscurata come "moglie di Basaglia"

La riforma della salute mentale in Italia è stata una delle più radicali e umanizzanti trasformazioni del Novecento. Ma dietro il nome di Franco Basaglia, troppo spesso si è celata l’ombra di una figura altrettanto centrale: Franca Ongaro Basaglia. Ricordata superficialmente come “la moglie di Basaglia”, Franca è stata in realtà una protagonista lucida, appassionata e determinante di quel cambiamento epocale.

Il nuovo volume curato da Ernesto Venturini, edito da Meltemi (2025), restituisce finalmente visibilità e voce a Franca Ongaro, attraverso:

· Saggi e testimonianze di chi ha condiviso con lei il percorso politico e umano

· Documenti e scritti significativi che ne delineano il pensiero

· Un’intervista inedita, l’ultima da lei rilasciata, che illumina la sua visione profonda della libertà, del legame e della lotta contro l’emarginazione