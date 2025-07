Ogni mercoledì sera una festa: la città celebra dieci anni di Shopping Night

In programma mostre, dj set, visite guidate, spettacoli per famiglie e mercatini

Il centro storico di Rimini torna a illuminarsi per la quarta serata della Rimini Shopping Night, l’iniziativa promossa dalle attività commerciali, CNA Rimini, con il patrocinio del Comune di Rimini, il sostegno di Federalberghi Rimini e lo sponsor Assicoop Romagna Futura – Unipol. Una manifestazione che quest’anno celebra i suoi dieci anni e che, già nelle prime tre date di questa edizione 2025, ha fatto registrare un’affluenza straordinaria e una partecipazione entusiasta da parte di cittadini, turisti e operatori economici.

Protagonisti i negozianti del centro

A rendere speciale ogni serata sono i commercianti del centro storico, veri protagonisti dell’iniziativa: con creatività, passione e spirito di accoglienza, tengono aperte le loro attività fino a tardi, arricchendole con eventi, promozioni, degustazioni e allestimenti. Accanto a loro, artisti, musicisti, associazioni culturali e una città che si fa scenografia viva.

Ogni mercoledì sera, da giugno a settembre, Rimini si trasforma in un palcoscenico diffuso dove convivono shopping, cultura, musica, arte e convivialità. Il cuore della città si anima grazie a un format che unisce la vitalità del commercio locale alla bellezza dei luoghi storici e all’energia di chi ogni giorno contribuisce a renderli vivi.

“Il successo delle prime tre serate è la conferma che Rimini Shopping Night è molto più di un evento commerciale,” sottolinea Davide Ortalli direttore di CNA Rimini. “È il frutto della collaborazione tra negozianti, istituzioni e cittadini. Un’esperienza di comunità che fa bene all’economia locale.”





Foto di Davide Ronconi

Un evento per tutti

La Rimini Shopping Night continua a confermarsi come una proposta inclusiva e trasversale, capace di attrarre famiglie, giovani, residenti e turisti. Un’occasione per vivere il centro in modo nuovo, tra tour culturali, spettacoli itineranti, dj set, laboratori per bambini e tanto buon cibo. Il tutto all’ombra dei luoghi simbolo della città, come il Ponte di Tiberio, che ospita performance ed eventi sportivi.

Una Rimini viva, ogni mercoledì sera

Con la quarta serata ormai alle porte, l’entusiasmo non accenna a calare. Il pubblico continua a rispondere con numeri e sorrisi, e i commercianti guardano con soddisfazione ai risultati: più presenze, più visibilità, più energia positiva per tutta la città.

Foto di Davide Ronconi

Il mercoledì che non ti aspetti firmato Rimini

Cosa succede in città mercoledì 23 luglio

Negozi aperti fino alle 23.30 - Dj set - Artisti da strada

Musica - Eventi e performance nelle attività del centro

Le imperdibili mostre di Cartoon Club 2025

Di sogni e di segni: Fellini e Manara

Il rapporto tra Milo Manara, uno dei più celebri fumettisti e illustratori italiani, e Federico Fellini, il grande regista riminese, viene raccontato in una mostra al Museo della Città, via Tonini 1 – Rimini - Apertura serale: dalle 21 alle 23

Superman l’uomo del domani

Castel Sismondo, Sala Isotta, Piazza Malatesta – Rimini - dalle 21 alle 23

Installazione - Il mondo di Superman a Castel Sismondo

Castel Sismondo, Piazza Malatesta – Rimini

Video-proiezione - Superman conquista il castello

Castel Sismondo, Piazza Malatesta – Rimini - 21:30 - 24

Lo sport negli anime giapponesi di ieri e di oggi

Spokon (スポコン, supokon) manga e anime legate allo sport come il “Holly & Benji” (Captain Tsubasa), “Rocky Joe”, “Slam Dunk”, “Mila e Shiro” e “L’Uomo Tigre”.

Museo della Città, via Tonini 1 – Rimini – Apertura serale: dalle 21 alle 23

Concorso Rudolf Noureev

“Grand Stage en plein air” ore 19. Sfilata all’aperto degli allievi ballerini del Grand Stage e del territorio riminese dal Teatro Amintore Galli a piazza Malatesta, fino al Circo Amarcord.

Tondelliana

Ore 21.15 - Museo della città, Ala moderna, Terrazzo sul tetto (ingresso via Luigi Tonini 1) - Ingresso libero senza prenotazione - Silent Book Party per creare connessioni ma a cellulari spenti. Al termine Lorenza Ghinelli e Silvia Bottani modereranno la successiva ora di conversazione introducendo una suggestione cara alla poetica tondelliana. tel. 0541.704486.

Notturno d’arte e il 300 riminese

Ore 21.30 – Discover Rimini Passeggiate culturali alla scoperta dell’arte. [email protected]

Insolitourimini

"Visite guidate teatralizzate" per scoprire una Rimini "inusuale" attraverso percorsi che raccontano i quartieri meno conosciuti. Si parte alle ore 18 dall'Arco d'Augusto e si arriva al Borgo San Giuliano. Info & prenotazioni: WhatsApp 349 1074979 - [email protected]

I ricordi in soffitta

Mercatino dei bambini in piazza Cavour

La Magnèda

Che dite di assaporare una cena speciale in compagnia? Gli operatori del Mercato Coperto di Rimini si trasformeranno in cuochi, per farvi gustare tanti buoni piatti e soprattutto farvi divertire! Mercato Coperto, via Castelfidardo, 15 - www.mercatocopertorimini.it

Fluxo summer 2025

Allenamenti outdoor al tramonto. Più di 40 discipline per un’estate all’insegna del movimento e del divertimento. Dalle 19 alle 21 piazza sull’acqua al ponte di Tiberio. www.fluxomovement.it

Rimini, piazza Tre Martiri artigiani al centro by night

Mostra mercato dell’artigianato handmade dalle 18 alle 23. Piazza Tre Martiri

Museo della città, Domus del chirurgo e Fellini Museum

Aperture straordinarie ogni mercoledì sera dalle 21 alle 23. info: www.museicomunalirimini.it

Notturno d’arte

Passeggiata culturale dall’Arco di Augusto al Borgo San Giuliano camminando a piedi nel centro storico di Rimini. Info [email protected]