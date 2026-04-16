Olimpus San Marino Atletica protagonista a Misano: pioggia di medaglie ai CdS provinciali

Nel meeting del 15 aprile successi e podi per la squadra femminile e maschile tra salti, corse e lanci: spiccano Martelli, Oppioli e Burgal Alfaro

A cura di Redazione 16 aprile 2026 11:50

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