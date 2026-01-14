Oltre 20mila carte d’identità rilasciate dall’anagrafe di Rimini

12.568 accessi agli sportelli e oltre 16mila cittadini coinvolti nei movimenti anagrafici

Le sei anagrafi del Comune di Rimini – via Marzabotto, piazza Cavour, Villaggio Primo Maggio, Miramare, Viserba e Corpolò – si confermano anche nel 2025 un presidio fondamentale di prossimità e servizi per la cittadinanza, come emerge dal bilancio annuale dell’attività.

Nel corso dell’anno sono state rilasciate complessivamente oltre 20mila carte d’identità, di cui 19.259 carte d’identità elettroniche (CIE) e circa un migliaio di carte cartacee, destinate queste ultime in particolare ai cittadini italiani residenti all’estero o a situazioni di urgenza. Un dato significativo se si considera che, in una città di poco più di 150mila abitanti e con documenti dalla validità decennale, ci si potrebbe attendere un numero di rinnovi annuo inferiore. L’elevato numero di CIE rilasciate è dovuto anche ai duplicati per smarrimento e alla scelta di molti cittadini residenti in altri comuni di rivolgersi agli sportelli riminesi, grazie alla capillare distribuzione delle sedi sul territorio.

Accanto alle carte d’identità, nel 2025 le anagrafi comunali hanno registrato 12.568 accessi allo sportello per il rilascio di certificati e autentiche di firma e di copia. Tra le attività più complesse rientrano le autentiche di sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, richieste da banche, poste e altri enti in occasione del decesso di un familiare, un servizio che richiede competenze specifiche e attenzione particolare nei confronti dei cittadini.

Un altro capitolo centrale dell’attività riguarda le pratiche anagrafiche di residenza: nel 2025 sono state 8.347 le pratiche gestite tra immigrazioni nel Comune di Rimini, emigrazioni verso altri comuni e cambi di indirizzo all’interno del territorio comunale. Pratiche che hanno coinvolto 16.345 cittadini, confermando un trend consolidato che vede circa un decimo dei riminesi cambiare casa ogni anno.

“Questi numeri raccontano un’anagrafe che lavora quotidianamente per rispondere in modo concreto ai bisogni delle persone – commenta l’assessore ai Servizi civici Francesco Bragagni –. La diffusione delle sedi sul territorio, l’organizzazione del lavoro e l’integrazione tra sportelli fisici e servizi online ci permettono di garantire tempi rapidi, accessibilità e qualità del servizio. Un risultato importante per una città dinamica come Rimini, dove i movimenti anagrafici sono continui e i cittadini chiedono risposte puntuali e affidabili”.

Salvo urgenze, il rilascio delle carte d’identità elettroniche avviene su appuntamento. È possibile prenotare:

online, tramite l’agenda appuntamenti del Comune (ricordandosi di confermare la mail di prenotazione);

personalmente o tramite incaricato, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12, presso la portineria del Settore Servizi Civici in via Marzabotto 25;

telefonando all’URP al numero 0541-704704, dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle ore 13 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 17;

di persona presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico in piazza Cavour 29.

La mappa dei servizi civici anagrafici

Anagrafe di Corpolò - Piazza dei Bizzocchi 4

Orario di apertura

Martedì: Mattina dalle 8 alle 12. Pomeriggio dalle 14 alle 16

Sede centrale via Marzabotto 25

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 (solo mattino)

Centro Storico – Corso d’Augusto 152

Dal lunedì al venerdì mattina: dalle 8:00 alle 12:00 - Martedì e giovedì pomeriggio: dalle 14:00 alle 16:00

Viserba – Via Mazzini 22

Dal lunedì al venerdì mattina: dalle 8:00 alle 12:00 - Martedì e giovedì pomeriggio: dalle 14:00 alle 16:00

Villaggio primo maggio – Via Bidente 1P

Dal lunedì al venerdì mattina: dalle 8:00 alle 12:00 - Martedì e giovedì pomeriggio: dalle 14:00 alle 16:00

Miramare – Piazza Decio Raggi 2

Dal lunedì al venerdì mattina: dalle 8:00 alle 12:00 - Martedì e giovedì pomeriggio: dalle 14:00 alle 16:00 Chiuso: pomeriggio del 3° giovedì del mese, sabato e festivi.