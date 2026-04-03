Oltre 400 giovani in cammino: a Riccione la Via Crucis diocesana

Insieme a loro erano presenti gli educatori, numerosi sacerdoti e il Vescovo Nicolò Anselmi

Questa mattina (3 aprile) si è svolta la tradizionale Via Crucis diocesana dei Giovanissimi, un evento carico di significato che ha visto la partecipazione di oltre 400 ragazzi provenienti dalle parrocchie di tutta la Diocesi della provincia di Rimini. Insieme a loro erano presenti gli educatori, numerosi sacerdoti e il Vescovo Nicolò Anselmi, che ha guidato il momento di preghiera e riflessione.

L’iniziativa, alla quale hanno portato i saluti saluti dell'amministrazione comunale la sindaca Daniela Angelini e il presidente del Consiglio comunale Simone Gobbi, è stata organizzata dal settore Giovani dell’Azione Cattolica di Rimini e rivolta agli studenti delle scuole medie e superiori.

Partita dalla chiesa di San Francesco, la Via Crucis si è articolata lungo quattro stazioni cariche di valore simbolico. Dal castello degli Agolanti la processione è proseguita attraversando la zona delle discoteche in collina, portando un messaggio di fede anche nei luoghi simbolo del divertimento, per poi percorrere viale Basilicata e viale Puglia. Il cammino è terminato alla parrocchia Stella Maris di Fontanelle, in viale Sicilia.