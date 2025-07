Oltre mille persone a Le Befane per la nuova star del web, Lucilla

Salita sul palco alle 19.30, ha cantato per oltre un’ora insieme ai suoi giovani fan

Oltre mille persone hanno partecipato sabato 12 luglio 2025 allo Show di Lucilla, che si è esibita alle Befane Shopping Centre di Rimini davanti ad un pubblico di giovani, giovanissimi e famiglie, travolti da una marea di musica, affetto e sorrisi. Lucilla, tra le protagoniste più seguite del web, è tornata alle Befane per la quinta volta negli ultimi anni, stavolta con un concerto a cielo aperto, su un palco allestito davanti all'ingresso D. L’artista ha portato in scena uno spettacolo fatto di musica, coreografie e messaggi positivi, accolta con entusiasmo da un pubblico giovane e partecipe, interpretando tutti i suoi successi: da 'Arriva Lucilla' a 'Tutti gli animali'.

Salita sul palco alle 19.30, ha cantato per oltre un’ora insieme ai suoi giovani fan, in un clima di festa condiviso anche dai genitori presenti, per una giornata davvero indimenticabile.