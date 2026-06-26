Oltre tre secoli di storia: il teatro di Sant'Agata Feltria è tra i più antichi d'Europa

Un convegno al Teatro Angelo Mariani per svelare il primato storico

Il Teatro Angelo Mariani di Sant'Agata Feltria si prepara ad ospitare un pomeriggio di grande interesse culturale e storico. Sabato 11 luglio, alle ore 16:30, il comune dell'Appennino romagnolo-marchigiano si interroga pubblicamente su una questione che potrebbe riscrivere la storia del teatro europeo: il Mariani è davvero il più antico teatro in legno del continente?

L'evento, promosso dal Comune di Sant'Agata Feltria e dal Comitato per la Salvaguardia e il Decoro di Sant'Agata Feltria, si apre con un momento di celebrazione civica. Il sindaco, Goffredo Polidori, porterà i saluti e le felicitazioni dell'intera comunità al cittadino onorario Bruno Piraccini, recentemente insignito dell'onorificenza di Cavaliere del Lavoro.

Al centro del programma vi sono due interventi di approfondimento. Il primo, a cura di Marco Davide Cangini, esplorerà il tema "Il teatro come elemento di sviluppo sociale", offrendo riflessioni sul ruolo che le istituzioni teatrali hanno svolto e continuano a svolgere nella vita delle comunità. Il secondo, firmato da Franco Vicini, presenterà i risultati di una ricerca dedicata ai teatri in legno più antichi d'Europa: secondo i dati emersi, il Teatro Mariani di Sant'Agata Feltria sarebbe l'unico a vantare oltre tre secoli di storia ininterrotta, un primato che lo collocherebbe ai vertici del patrimonio teatrale europeo.

All'incontro sarà presente anche la Senatrice Lucia Borgonzoni, Sottosegretario al Ministero della Cultura, a testimonianza dell'attenzione istituzionale verso questa straordinaria realtà culturale del territorio.

L'ingresso è libero.