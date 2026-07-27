Oltremare 2.0, una ricerca svela le straordinarie capacità cognitive dei delfini

La tesi realizzata all’Università di Urbino da una biologa del parco di Riccione dimostra l’elevata abilità visiva e decisionale dei delfini

La comprensione delle capacità cognitive dei cetacei rappresenta oggi una delle sfide più affascinanti della ricerca scientifica applicata al benessere animale. In questo contesto, il parco zoologico Oltremare 2.0 di Riccione ha concluso una interessante e innovativa tesi di ricerca, svolta all'Università di Urbino, a cura della dott.ssa Paola Righetti, biologa e trainer del parco, sulla straordinaria capacità del tursiope (Tursiops truncatus) di discriminare stimoli visivi bidimensionali presentati fuori dall’acqua, attraverso un paradigma di apprendimento matching to sample (abbinamento a campione).

Se da un lato è noto che i tursiopi possiedono una vista molto sviluppata anche in ambiente aereo, dall'altro bisogna considerare l'enorme complessità di questa sfida per l'animale. Riconoscere forme bidimensionali richiede un'elaborazione cognitiva molto avanzata.

I risultati ottenuti dal protocollo sperimentale condotto con tre tursiopi di Oltremare 2.0 sono stati eccezionali. Gli animali non solo hanno discriminato correttamente il simbolo campione tra quelli proposti, ma si sono ripetuti anche quando sono stati introdotti nuovi stimoli mai utilizzati prima o quando le differenze tra figure geometriche bidimensionali risultavano minime. I risultati confermano abilità decisionali e un'accuratezza visiva fuori dal comune, aprendo la strada a nuovi e moderni strumenti di arricchimento cognitivo.

Dalla scienza alla divulgazione

Questa ricerca non rimane confinata in ambito universitario ma prende vita ogni giorno per gli ospiti di Oltremare 2.0: il parco ha scelto infatti di trasformare questo successo scientifico in un potente strumento di divulgazione. Durante le dimostrazioni quotidiane in Dolphins World, la ricerca viene raccontata anche in modo pratico davanti ai visitatori. Lo stupore e il coinvolgimento emotivo generati dalle dimostrazioni diventano il canale privilegiato per trasmettere al pubblico nozioni scientifiche fondamentali sulla biologia e sul comportamento etologico dei tursiopi, trasformando un momento di meraviglia in una vera e propria lezione edutainment di biologia e conservazione.

Mission di Oltremare 2.0

“Portare la ricerca applicata nel cuore delle dimostrazioni quotidiane, riflette appieno la mission di Oltremare 2.0 – dichiara Patrizia Leardini COO Costa Edutainment _ Ogni singolo aspetto delle nostre attività in Dolphins World è accuratamente studiato per emozionare e divertire con un obiettivo primario: educare il pubblico alla tutela degli animali e alla salvaguardia nel loro ambiente naturale. Mostrare l'incredibile intelligenza di questi animali serve a creare empatia che è il primo step verso il rispetto e la protezione. L’intrattenimento edutainment è quindi la chiave per sensibilizzare il pubblico, in particolare le nuove generazioni, trasformando i sorrisi e lo stupore in una presa di coscienza sull'importanza di proteggere i cetacei e la biodiversità marina in tutto il mondo”.